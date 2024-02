Melany fue asesinada en hotel de Edomex, su abuelita murió cuando le dieron la noticia

Sin vida y dentro de un hotel en Xonacatlán, Estado de México (Edomex), fue hallada Melany Guadarrama, una joven de 23 años, quien trabajaba y estudiaba.

En la calle de San Jacinto, donde Melany habitaba y de donde habría salido el pasado 16 de febrero, sin embargo, ya no volvió.

El cuerpo de Melany fue localizado a aproximadamente 1.5 km de su casa.

El hotel está ubicado en la carretera Toluca-Naucalpan a la altura del kilómetro 52, donde presuntamente Melany Guadarrama fue localizada sin vida el 17 de febrero a un día después de su desaparición.

Los primeros reportes indican que ingresó al hotel acompañada por un hombre, quien salió solo de la habitación; horas más tarde, el personal habría descubierto el cuerpo de Melany, con heridas en la cabeza y el cuello.



Cabe mencionar el hotel cuenta con cámaras de videovigilancia y su material forma parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía.

Abuelita de Melany muere de infarto tras enterase de la noticia

Al enterarse de la noticia de su desaparición y muerte, su abuela falleció sumándose al profundo dolor de la familia Guadarrama.

El lunes, Melany fue sepultada junto con su abuela. y el martes pasado amigos y vecinos marcharon por las calles del municipio hasta llegar a la presidencia municipal, exigiendo que se esclarezca el caso.

“Aunque la familia no ha querido manifestarse, no ha querido decir lo que realmente pasó, como colectiva estamos preocupadas porque al igual quien nos dice que al rato no puede ser una prima, una hermana”, declaró una de las integrantes de una colectiva.

Hasta el momento, el paradero del responsable sigue siendo desconocido.

Pedro Morales Ordóñez, director de Seguridad Pública de Xonacatlán informó: “Estamos dando toda la información que recabábamos, no podemos alterar la investigación, por eso estamos atentos nada más a lo que ellos requieren para poder esclarecer”.

De acuerdo con el semáforo delictivo, en el Estado de México, se ha reportado un incremento del 29 por ciento en la incidencia de feminicidios en comparación con el año anterior.

Este feminicidio ha causado indignación entre los pobladores, quienes, mediante marchas y protestas, han exigido resultados a las autoridades.