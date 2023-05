Los casos de meningitis continúan en aumento luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmara que hay 23 casos de personas contagiadas, nueve en Estados Unidos y 14 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas por el fusarium solani, el mismo hongo que ocasionó un fuerte brote en el estado de Durango durante los recientes meses; aunado a esto, los especialistas de la salud han encontrado una similitud en los casos registrados en ambos estados al someterse a una anestesia para procedimientos estéticos.

Actualmente, la meningitis se caracteriza por la inflamación de los tejidos que rodean al cerebro y a la médula espinal, así lo dieron a conocer las autoridades tras basarse en los síntomas que presentaron las personas contagiadas en Durango desde septiembre del 2022, ahora, en Matamoros ya trabajan en encontrar las diferencias para prevenir una tragedia como sucedió en los hospitales de ciudad Victoria.

¿Cuáles son las similitudes entre los brotes de meningitis en Durango y Tamaulipas?

Durante el brote de meningitis en Durango, Hugo López-Gatell, resaltó que la originó un hongo conocido como fusarium solani, este se debió a un anestésico infectado; se cree que ocurrió durante la fabricación de los medicamentos o en su defecto, en el tiempo que estuvieron almacenados, ahí es donde comienzan las similitudes con los casos de Matamoros, pues surgieron en clínicas de salud, mismas que ya se encuentran clausuradas para determinar las causas.

“Las investigaciones científicas nos llevan a conclusiones comunes, la presunta causa de infección fue a través de un procedimiento de anestesia. Hay un procedimiento donde se pone la alenestia directamente a la médula espinal, se usa en todo el país, en todo el mundo y que en condiciones habituales es seguro”, expresó López-Gatell.

¿Qué diferencias hay entre los casos de meningitis en Tamaulipas y Durango?

Las diferencias entre los casos de meningitis reportados en Tamaulipas y los casos en Durango aún no son muy visibles, sin embargo, se destaca que en los primeros casos registrados en 2022, al menos en cuatro hospitales corresponden a mujeres embarazadas, mientras que actualmente no han revelado las identidades de los contagiados, no obstante, existe una preocupación hacia los bebés, pues cuatro bebés recién nacidos han reportado la Enterobacter cloacae, que está relacionada a heridas quirúrgicas, por lo que se teme pueda afectar a los menores.

Actualmente, dos continúan hospitalizados y estables en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; uno recibió alta por mejoría y una más que falleció.

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis que afecta a Tamaulipas y Durango?

Tras los casos registrados en Durango se pudieron dar mejores detalles sobre la sintomatología que se presenta con la meningitis, de esta manera el Gobierno de México informó que la enfermedad se siente a partir del tercer día y se presenta de la siguiente manera:



Fiebre alta repentina

Rigidez en el cuello

Dolor de cabeza intenso que parece diferente del usual

Dolor de cabeza con náuseas o vómitos

Confusión o dificultad para concentrarse

Convulsiones

Somnolencia o dificultad para caminar

Sensibilidad a la luz

Falta de apetito o sed

Erupción cutánea (a veces, como en la meningitis meningocócica)

¿Qué instituciones de México atienden los casos de meningitis?

Hasta el momento, el gobierno de México ha sumado todos sus esfuerzos para atender las causas, por esa razón el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), entre las acciones que realizan están:



Atención médica

Vigilancia epidemiológica

Diagnóstico por laboratorio

Verificación sanitaria

Rastreo de caso

Capacitación personal

En el caso de Matamoros, Tamaulipas, el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” de la Secretaría de Salud, en colaboración con el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros, fungen como unidades de referencia para todos los pacientes.