Autoridades de salud al tanto de brote de meningitis en Tamaulipas

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que la Secretaría de Salud se encuentra al tanto del brote de meningitis que hay en la ciudad de Matamoros en Tamaulipas y que es causado por el hogo fusarium solani, mismo hongo que provocó el brote en el estado de Durango hace unos meses.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ya identificó 23 casos de meningitis por infección en dos clínicas de Matamoros.

Catorce de los casos son en México, de los cuales hay cinco de ellos confirmados con la presencia del hongo, cuatro sospechosos con síntomas, sin determinar si la causa es hongo, batería o virus. Y cinco más son casos probables.

Mientras que en los Estados Unidos, son 8 personas con síntomas, pero su condición es estable. Lamentablemente una persona más murió. Autoridades del país vecino están investigando otra muerte que podría estar relacionada.

Presidencia tiene conocimiento de lo que sucede en Tamaulipas

El presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal tiene conocimiento de lo que está pasando en Matamoros y que eso está siendo atendido por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

El jefe del Ejecutivo comentó que existe una contaminación que produjo estos fallecimientos y se está realizando una investigación. El presidente comentó que es una sustancia, un medicamento, utilizado como anestesia para cirugías que se contaminó, que se descubrió que se encuentra en mal estado, aplicado en dos hospitales privados en Matamoros, y se está ayudando a los afectados, concluyó.