Dan brutal golpiza y disparan a joven en mercado de CDMX

Un episodio de violencia se registró en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX). Un joven de aproximadamente 30 años de edad fue brutalmente golpeado y le dispararon cuando se encontraba en un local del Mercado Morelia.

Los hechos ocurrieron en la calle Doctor José María Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima se encontraba dentro de una cocina económica, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia este martes 11 de noviembre de 2025.

Joven en CDMX fue golpeado tras supuesto asalto

El joven fue agredido físicamente y además resultó herido por impacto de arma de fuego en una pierna. Según reportes preliminares, la víctima estaba dentro del mercado y a golpes sujetos lo sacaron y le dispararon.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo atendieron en el lugar.

Una versión apunta a que el hombre presuntamente fue víctima de un supuesto asalto al interior del Mercado Morelia, pero también se habla de que, al parecer, sujetos intentaron cobrarle derecho de piso, una forma de extorsionar a comerciantes o locatarios por parte de grupos delictivos, quienes les piden dinero para dejarlos trabajar y no hacerles daño.

Comerciantes se lanzan contra agresores de joven

Comerciantes que se encontraban en el lugar y policías de la SSC de CDMX iniciaron una persecución y presuntamente uno de los probables agresores fue detenido.

La zona fue acordonada, en tanto, vecinos del lugar se colocaron alrededor del mercado para tratar de saber qué fue lo que sucedió esta noche en la zona centro de la capital.

Serán las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX las que determinen lo qué pasó esta noche, así como si existió la probable participación de alguna banda delictiva que opera en la zona dedicada a la extorsión de comerciantes.

El delito de extorsión en México no se detiene y un estudio de la Concanaco reveló que 90 por ciento de empresas y negocios han sufrido cobro de piso y lo más indignante es que la gran mayoría queda sin castigo.