Golpean brutalmente a hombre tras agredir y asaltar a joven de 23 años en Santa Úrsula, CDMX

Un hombre de 39 años, con un largo historial delictivo, estuvo a punto de ser linchado por vecinos de la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, después de que presuntamente amagara con un cuchillo a una joven para robarle sus pertenencias.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) fue necesaria para rescatar al presunto ladrón de la multitud enfurecida. El sospechoso, quien ya había estado en prisión por robo, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Asaltan a joven cerca de su casa en Santa Úrsula Xitla, CDMX

La alerta se activó a través de una llamada al 911, donde se reportaba a una persona retenida por vecinos en el cruce de las calles Volcán Iztaccíhuatl y Callejón Zacapula.

Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre en el suelo con golpes en el rostro, rodeado por varias personas. En ese momento, una joven de 23 años se acercó y relató lo sucedido: al bajar del transporte público y caminar hacia su casa, el sujeto la interceptó, la agredió verbalmente y, tras amenazarla con un cuchillo, le robó su dinero y su teléfono celular.

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron en su ayuda. Al percatarse del robo, alcanzaron al presunto responsable y lo retuvieron, comenzando a golpearlo.

Los policías que arribaron al lugar intervinieron de inmediato para resguardar la integridad física del sospechoso y evitar que la situación escalara a un linchamiento.

Ladrón de Xitla tiene historial delictivo en CDMX

Al realizarle una revisión al hombre de 39 años, le encontraron una navaja retráctil y las pertenencias que la víctima reconoció como suyas.

Un cruce de información reveló que el detenido no era un delincuente primerizo. Cuenta con:



Dos ingresos al Sistema Penitenciario: Uno en 2006 por Daños a la propiedad y otro en 2023 por Robo a transeúnte con violencia.

Uno en 2006 por Daños a la propiedad y otro en 2023 por Robo a transeúnte con violencia. Dos carpetas de investigación previas por Robo de accesorios (2019) y Robo de objetos (2018).

previas por Robo de accesorios (2019) y Robo de objetos (2018). Una presentación ante el Juez Cívico por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública.

Tras ser informado de sus derechos, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.