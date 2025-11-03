(VIDEO) “¡Te voy a matar!”: Vecinos golpean a hombre armado en Álvaro Obregón tras recibir amenazas

Momentos de terror vivieron los vecinos de la colonia Reacomodo El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando un hombre armado comenzó a amenazarlos en plena vía pública.

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto —de 41 años de edad— salió a la calle Marte con una pistola en la mano y comenzó a gritar frases como “¡Te voy a matar!”, mientras disparaba al aire.

Vecinos se enfrentan al agresor y logran detenerlo tras amenazas de muerte en Álvaron Obregón

Los habitantes, alarmados por la agresión, intentaron resguardarse, pero al ver que el individuo continuaba con la violencia, decidieron enfrentarlo y lograron someterlo antes de la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El hombre, fuera de sí, resultó golpeado tras el forcejeo y finalmente fue entregado a los policías que arribaron al sitio para controlar la situación.

El hecho provocó una fuerte movilización y dejó a los vecinos en estado de miedo e indignación por la facilidad con que el agresor amenazó a la comunidad con un arma de fuego.

VIDEO: ¡A balazos! Hombre amenaza a vecinos en Álvaro Obregón

En un video con duración de más de cinco minutos se observa al hombre de camisa verde disparar en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón, el sujeto se encuentra acompañado de una mujer que porta una falda roja y blusa blanca mientras se encara con vecinos de la calle.

Segundos más tarde un grupo de personas lo acorralan y rapidamente logran despojarlo del arma mientras comienza a golpearlo.

“¡Mátenlo al hijo de su puta madre, mátenlo por verguero!”



Salió con su arma para amenazar a varios en la col. Reacomodo El Cuernito, @AlcaldiaAO, y al final “se lo cargó el payaso”. #CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/FibzUaqpwm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 3, 2025

¿Cómo se castigan las amenazas de muerte en México?

El Código Penal Federal establece que amenazar a otra persona constituye un delito. Según los Archivos Jurídicos de la UNAM, la sanción ordinaria puede ir de 3 días a 1 año de prisión o una multa económica, dependiendo de la gravedad y las circunstancias.

Las penas aumentan si la amenaza se dirige a una víctima o testigo de un proceso judicial, o si se acompaña de otros delitos. En esos casos, puede alcanzar varios años de prisión (de 4 a 8, en algunas reformas) y ser perseguida de oficio, especialmente cuando se usa un arma o se trata de una amenaza de muerte.

Aunque la ley federal regula el delito, cada estado tiene su propio Código Penal, por lo que las sanciones pueden variar. En la mayoría de los casos, la denuncia se presenta ante la Fiscalía local, salvo que el hecho involucre delitos de fuero federal.