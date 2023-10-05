¿Cómo opera la Línea 6 del Metro CDMX tras el choque del tren en El Rosario?

En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías del accidente que ocurrió la noche del miércoles 4 de octubre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, pues uno de los trenes se estrelló dentro de la estación El Rosario, en la Línea 6.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas de la noche. En ese sentido, es importante conocer las actualizaciones del servicio y si este resultó afectado.

¿Qué pasó con el choque de tren en Metro Rosario?

"El incidente ocurrió en una de las fosas de visita, donde un tren rebasó el límite de la vía e impactó el muro del taller, la conductora resultó con lesiones y fue trasladada al hospital para revisión médica", indicó el Metro a través de sus redes sociales.

¿Hay afectaciones en Metro CDMX hoy por el choque de un tren en talleres?

A pesar de que en la noche del accidente, el Metro comentó que no se encontraba afectado el servicio en la Línea 6, afirmó que el área de incidentes relevantes realiza una investigación a fondo en torno al hecho. Es por eso que muchos usuarios comenzaron a cuestionarse si tendrían que planear nuevas rutas para sus traslados.

Sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron que había retrasos en la estación Lindavista de la Línea 6 para este jueves 5 de octubre, además de que, tras el choque del convoy, era un transporte menos para los millones de personas que se trasladan todos los días.

¿Por qué chocó el tren en Metro Rosario?

Según lo explicado por parte del transporte capitalino, el impacto del tren ocurrió en una de las fosas de visita que tiene el taller sistemático en El Rosario. Se dice que el convoy rebasó el límite de la vía y chocó contra un muro de la zona de talleres, dando como resultado que la conductora resultara con lesiones en las piernas.

Finalmente, el Metro CDMX afirmó que el área jurídica del organismo dio aviso al Ministerio Público (MP) para iniciar una carpeta de investigación.