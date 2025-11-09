Trenes del Metro CDMX hoy, 9 de noviembre de 2025: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance en vivo
¿Vas a salir a pasear este domingo? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 9 de noviembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Balderas en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán; sin embargo, puedes llegar a ellas a través del servicio emergente de autobuses RTP disponible para los usuarios.
EN VIVO
Retrasos en la Línea 9
Usuarios reportan retrasos en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya. Toma previsiones este domingo y recuerda que el Metro CDMX inició operaciones a las 7:00 horas.
@MetroCDMX Porque el retraso en la línea café?— IanFJG❤💋 (@Ian_Fjg_13) November 9, 2025