Alerta vial por marchas en CDMX: Manifestantes retiran bloqueo en Canela y Eje 3 Sur, colonia Granjas México

La circulación fue restablecida sobre Canela y Eje 3 Sur, en la colonia Granjas México, luego de que concluyera una manifestación que mantenía cerrada la vialidad durante varias horas. Tras el retiro de los manifestantes, las autoridades reabrieron el paso para los automovilistas y comenzaron a normalizar el tránsito en la zona.

A pesar de ello, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a las condiciones viales, ya que otros puntos de la Ciudad de México continúan registrando afectaciones por lluvias, marchas y bloqueos.