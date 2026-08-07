Alerta vial por marchas en CDMX: Manifestantes retiran bloqueo en Canela y Eje 3 Sur, colonia Granjas México
No llegues tarde a tus actividades de hoy; estas son las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos que tomarán las principales vialidades de la capital.
¡Traza tu ruta! Evita llegar tarde y consulta aquí las alternativas viales por marchas CDMX y bloqueos, así como calles cerradas para este comienzo de fin de semana.
Marchas CDMX: ¡Prevé tus tiempos! Esperan presencia de manifestantes en Avenida México Coyoacán
Reabren la circulación tras concluir bloqueo en Granjas México
La circulación fue restablecida sobre Canela y Eje 3 Sur, en la colonia Granjas México, luego de que concluyera una manifestación que mantenía cerrada la vialidad durante varias horas. Tras el retiro de los manifestantes, las autoridades reabrieron el paso para los automovilistas y comenzaron a normalizar el tránsito en la zona.
A pesar de ello, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a las condiciones viales, ya que otros puntos de la Ciudad de México continúan registrando afectaciones por lluvias, marchas y bloqueos.
16:11 Se restablece la circulación de Canela y Eje 3 Sur, col. Granjas México, luego de manifestantes. pic.twitter.com/wz3HsUX3V8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
¡Bloqueo en el Centro! Cerrada la Diagonal 20 de Noviembre y lateral de Fray Servando
Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Se reporta un cierre total al paso vehicular en el cruce de Diagonal 20 de Noviembre y la lateral de Fray Servando por la presencia de una protesta. Se sugiere a los automovilistas planificar sus trayectos y desviarse a tiempo hacia Eje Central, Isabel la Católica o Eje 2 Oriente.
12:53 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Diagonal 20 de Noviembre y lateral de Fray Servando Teresa de Mier, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Isabel la Católica, Eje Central y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/xCg53Ee71Y— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
Alerta de tráfico en Iztacalco: Cierran calle
¡Atención si te desplazas por la zona de Granjas México! La circulación en la calle Canela se encuentra cerrada al paso vehicular a la altura de Añil debido a la presencia de una manifestación. Para evitar quedar atrapado en el tráfico, tus mejores rutas alternas son Viaducto y Canal de Tezontle.
13:00 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Canela a la altura de Añil, col. Granjas México, por manifestantes. #AlternativaVial Viaducto y Canal de Tezontle. pic.twitter.com/7hSxHe8NzJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
Vuelve el flujo vehicular a Venustiano Carranza tras el paso de manifestantes
¡Buenas noticias para los conductores en el Centro Histórico! El tránsito vuelve a la normalidad sobre la calle Venustiano Carranza, desde la Avenida 20 de Noviembre, así como en la calle Palma, luego de que concluyera el paso del grupo de manifestantes por la zona.
11:26 Se restablece la circulación de Venustiano Carranza a partir de Av. 20 de Noviembre así como de calle Palma, luego del paso de manifestantes. pic.twitter.com/o0bVvaqKkJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
Marcha genera complicaciones viales en el primer cuadro: rutas para esquivarla
Afectaciones viales en el corazón de la capital. Se registra el paso de una movilización sobre Venustiano Carranza al cruce con 20 de Noviembre. Si necesitas circular por la zona, te conviene desviarte a tiempo utilizando vialidades como Donceles o 5 de Mayo para evitar retrasos.
11:16 #PrecauciónVial | Manifestantes se desplazan sobre Venustiano Carranza a la altura de Av. 20 de Noviembre. #AlternativaVial Donceles, Av. 5 de Mayo, pic.twitter.com/YJ69xmYFTi— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
Cierran Dr. Lavista por protesta; conoce las alternativas
Ajusta tu ruta en la alcaldía Cuauhtémoc. Un bloqueo por protesta mantiene interrumpido el paso vehicular en Dr. Lavista y Niños Héroes. Para evitar retrasos en tus trayectos, se sugiere desviarse con anticipación hacia vialidades como Dr. Navarro, Eje 2 Sur o Eje 2A Sur.
09:42 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Dr. Lavista a la altura de Av. Niños Héroes, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Dr. Navarro, Eje 2 Sur y Eje 2A Sur. pic.twitter.com/jXcucHN6KI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026
Alerta vehicular en la Benito Juárez
¡Tómalo en cuenta en tus trayectos! Se prevé la llegada de manifestantes a lo largo del día sobre la Avenida México Coyoacán, a la altura del número 259, en la colonia General Anaya de la alcaldía Benito Juárez. Si circulas por la zona sur de la ciudad, anticipa tus salidas para evitar posibles retrasos.
#PrecauciónVial | Durante el día se espera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán no. 259, col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 7, 2026