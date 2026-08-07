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Alerta vial por marchas en CDMX: Manifestantes retiran bloqueo en Canela y Eje 3 Sur, colonia Granjas México

No llegues tarde a tus actividades de hoy; estas son las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos que tomarán las principales vialidades de la capital.

Marchas CDMX
Alternativas viales por marchas en la CDMX.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez, Daniel Rivera Guzmán

¡Traza tu ruta! Evita llegar tarde y consulta aquí las alternativas viales por marchas CDMX y bloqueos, así como calles cerradas para este comienzo de fin de semana.

Marchas CDMX: ¡Prevé tus tiempos! Esperan presencia de manifestantes en Avenida México Coyoacán

Reabren la circulación tras concluir bloqueo en Granjas México

La circulación fue restablecida sobre Canela y Eje 3 Sur, en la colonia Granjas México, luego de que concluyera una manifestación que mantenía cerrada la vialidad durante varias horas. Tras el retiro de los manifestantes, las autoridades reabrieron el paso para los automovilistas y comenzaron a normalizar el tránsito en la zona.

A pesar de ello, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a las condiciones viales, ya que otros puntos de la Ciudad de México continúan registrando afectaciones por lluvias, marchas y bloqueos.

¡Bloqueo en el Centro! Cerrada la Diagonal 20 de Noviembre y lateral de Fray Servando

Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Se reporta un cierre total al paso vehicular en el cruce de Diagonal 20 de Noviembre y la lateral de Fray Servando por la presencia de una protesta. Se sugiere a los automovilistas planificar sus trayectos y desviarse a tiempo hacia Eje Central, Isabel la Católica o Eje 2 Oriente.

Alerta de tráfico en Iztacalco: Cierran calle

¡Atención si te desplazas por la zona de Granjas México! La circulación en la calle Canela se encuentra cerrada al paso vehicular a la altura de Añil debido a la presencia de una manifestación. Para evitar quedar atrapado en el tráfico, tus mejores rutas alternas son Viaducto y Canal de Tezontle.

Vuelve el flujo vehicular a Venustiano Carranza tras el paso de manifestantes

¡Buenas noticias para los conductores en el Centro Histórico! El tránsito vuelve a la normalidad sobre la calle Venustiano Carranza, desde la Avenida 20 de Noviembre, así como en la calle Palma, luego de que concluyera el paso del grupo de manifestantes por la zona.

Marcha genera complicaciones viales en el primer cuadro: rutas para esquivarla

Afectaciones viales en el corazón de la capital. Se registra el paso de una movilización sobre Venustiano Carranza al cruce con 20 de Noviembre. Si necesitas circular por la zona, te conviene desviarte a tiempo utilizando vialidades como Donceles o 5 de Mayo para evitar retrasos.

Cierran Dr. Lavista por protesta; conoce las alternativas

Ajusta tu ruta en la alcaldía Cuauhtémoc. Un bloqueo por protesta mantiene interrumpido el paso vehicular en Dr. Lavista y Niños Héroes. Para evitar retrasos en tus trayectos, se sugiere desviarse con anticipación hacia vialidades como Dr. Navarro, Eje 2 Sur o Eje 2A Sur.

Alerta vehicular en la Benito Juárez

¡Tómalo en cuenta en tus trayectos! Se prevé la llegada de manifestantes a lo largo del día sobre la Avenida México Coyoacán, a la altura del número 259, en la colonia General Anaya de la alcaldía Benito Juárez. Si circulas por la zona sur de la ciudad, anticipa tus salidas para evitar posibles retrasos.

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