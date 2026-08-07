Alerta por nueva técnica de fraude: ¿Te piden copiar códigos extraños en la PC? Cuidado, podrías ser víctima del peligroso “Clickfix”

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México emitieron una alerta de ciberseguridad para advertir a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude denominada "Clickfix" (sí, una más), y aquí te compartimos las banderas rojas para que no caigas.

Esta nueva modalidad utiliza sitios web falsos para engañar a los usuarios y lograr que ejecuten comandos maliciosos en sus equipos informáticos.

¿Cómo opera este tipo de estafa?

Este tipo de estafa opera mediante páginas engañosas que muestran avisos o advertencias falsas de errores en el sistema. Bajo la coartada de solucionar el problema, el sitio simula una solución técnica.

⚠️ ¡Ojo aquí! Si una página web te pide presionar "Windows + R" y pegar un código, puede ser un intento de hackeo.



❌ Se llama #ClickFix y es la nueva técnica de #fraude que utilizan los sitios web falsos para engañarte 👁️💻



El #C5CorazónDeLaCDMX te comparte cómo prevenirlo… pic.twitter.com/WysWIVF8vC — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 7, 2026

Le solicita a la persona copiar y pegar un comando específico en herramientas del sistema operativo como PowerShell, Windows Terminal o la función Ejecutar (Win + R). Al realizar esta acción, el usuario unwittingly permite que se instale malware en su computadora o que se sustraiga información personal y sensible.

Cómo prevenirte del "Clickfix"

Para prevenir ser víctima de este fraude cibernético, las recomendaciones de seguridad establecen pautas claras de prevención y actuación:

Qué sí hacer: Cierra de inmediato las páginas web sospechosas tan pronto detectes un comportamiento anómalo. Mantén permanentemente actualizados tu sistema operativo, los navegadores web y el programa antivirus. Utiliza contraseñas robustas y activas en tus cuentas digitales la verificación en dos pasos.

Qué no hacer: Nunca ejecutes comandos que te soliciten páginas web desconocidas bajo ninguna circunstancia. Evita descargar programas, instaladores o archivos de sitios web no verificados y jamás ingreses datos personales en plataformas de dudosa procedencia.

¿Qué hacer si ya ejecutaste un comando malicioso?

En caso de que hayas caído en la trampa y ejecutado el comando solicitado por la página falsa, es vital actuar con rapidez para mitigar los daños. Lo primero que debes hacer es desconectar tu equipo de internet para cortar cualquier comunicación externa del software malicioso.

Cambia tus contraseñas principales utilizando otro dispositivo que sea completamente seguro. Aunque siempre se recomienda tener contraseñas diferentes y cambiarlas con cierta temporalidad, cobra relevancia tras haber ejecutado el comando.

Asimismo, realiza un análisis completo con tu antivirus para detectar y remover amenazas, y solicita apoyo técnico especializado si notas anomalías persistentes en tu equipo.