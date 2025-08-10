Avance de trenes Metro CDMX en vivo: Retrasos, aglomeraciones y fallas del 10 de agosto
¡No llegues tarde! En FIA sigue minuto a minuto el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX este domingo y planifica con tiempo tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 10 de agosto de 2025.
¡Atención! La Línea 1 sigue en labores de modernización, por lo que opera únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, hay un servicio emergente de autobuses de la RTP.
EN VIVO
¿Qué pasa en Línea 2?
Pasajeros de la Línea 2 acusan que ya han pasado tres trenes en dirección a Tasqueña, pero ninguno hacia Cuatro Caminos.
A ver pedazos de pendejos , ya pasaron 3 pinches trenes dirección Taxqueña y ni uno para cuatro caminos 🤨que creen que solo ustedes trabajan en domingo o qué putas ?— chilacadas (@CsarArellano20) August 10, 2025
Muevan el culo o que andan crudos perros
Línea 8 con retrasos
Pasajeros aseguran que los trenes se detienen 10 minutos en cada estación de la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.
10 minutos en cada estación en la linea 8?— Lma (@audilm) August 10, 2025
Ahora van a salir con un paraguas, lluvia, un gato en vías, o cual es el cuento de hoy?
¿Qué pasa en la Línea 9?
Usuarios reportan que una puerta de acceso de la estación Pantitlán de la Línea 9 está cerrada.
Que pasa con la salida lateral de la linea 9 Pantitlan?— LaMeraÑonga (@Gomez90Chris) August 10, 2025
El operador de gorra nada mas se está haciendo pndjo en el chisme, 10 minutos esperando a que abra la puerta del metro