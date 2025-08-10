Avance de trenes Metro CDMX en vivo: Retrasos, aglomeraciones y fallas del 10 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 10 de agosto de 2025.

¡Atención! La Línea 1 sigue en labores de modernización, por lo que opera únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, hay un servicio emergente de autobuses de la RTP.