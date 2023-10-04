¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 4 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con las noticias más importantes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles 4 de octubre de 2023; con especial énfasis en las líneas con mayor afluencia y estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles 4 de octubre?

21:21 HORAS

Una usuaria del Metro de la CDMX reportó que un tren de la Línea 2 fue desalojado en la estación Bellas Artes. De acuerdo con su testimonio, las autoridades no especificaron la razón.

19:41 HORAS

Usuarios de X, ahora Twitter, reportan que la Línea 9 presenta retrasos. De acuerdo con uno de los comentarios, el recorrido toma más de 40 minutos a Pantitlán.

Por qué el metro de la línea 9 se detiene en cada estación? Llevamos más de 40 min y aún no llegamos a Pantitlan. — Miaddita (@miaddita) October 5, 2023

14:59 HORAS

La circulación de la Línea 7 se vio afectada luego de que el Metro CDMX retiró un vagón para revisarlo.

14:00 HORAS

El Metro de la CDMX informa las líneas de comunicación para solicitar orientación y apoyo en caso de reportar personas desaparecidas. Tómalo en cuenta.

11:50 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 5 del Metro CDMX, con reporte de afectaciones en el avance de trenes. Flujo lento y con pausas constantes en ambas direcciones.

¿Qué transa con la L5? Se está tardando un montón. — Pedro El Escamoso (@calacoJR) October 4, 2023

11:18 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 8 del Metro CDMX con afectaciones y detenciones de alrededor de 10 minutos en ambas direcciones. Reportan avance de trenes lento.

Y si mejor mueven las nalgas? Línea 9 parada más de 10 minutos, ya ni la chingan hdsptm — Alex45 (@alexdab45) October 4, 2023

10:18 HORAS

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, con pausas de hasta 5 minutos en cada estación. Toma previsiones. Línea A, también con reporte de afluencia alta.

Línea A dirrección Pantitlán hasta el pitufo pic.twitter.com/BjGEAAHyMt — Ariel Becerra (@ArielBe44137703) October 4, 2023

Línea B se tarda aproximadamente 3 a 5 minutos en cada estación, lenta como siempreeee — 4328 (@aylinhta) October 4, 2023

7:50 HORAS

¡Más de 35 minutos de trayecto entre La Paz y Acatitla, en la Línea A! Usuarios reportan demoras y detenciones de hasta 10 minutos en algunas estaciones. Línea 5, también con afluencia máxima.

Línea 5 no hay metro y esta saturado pic.twitter.com/LquBhsfssB — Abilinia porcayo (@AbiliniaP) October 4, 2023

Tomen sus precauciones en línea A de la paz a Acatitla ya llevamos 35 minutos y no se ve que se quieran apurar — Victor Gustavo Gayta (@gusy9) October 4, 2023

7:31 HORAS

Severas afectaciones en la Línea A del Metro CDMX. Reportan detenciones de más de 10 minutos en varias estaciones y hay afluencia máxima, en ambas direcciones. Toma previsiones.

Linda A super lenta, en cada estacion se para más de 10 minutos — ky :) (@kailani98) October 4, 2023

7:10 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan demoras en la Línea A del Metro CDMX. Detenciones constantes en toda la línea; además, Línea B y Línea 8 con avance de trenes lento.

Mueve el tren que está haciendo base en la estación los Reyes dirección Pantitlán 🤬😡 — Carlos ૐ (@JuanCarlos_61) October 4, 2023

6:45 HORAS

El Metro de la CDMX confirma el desalojo de un tren en la Línea 8 para su revisión. En redes sociales difundieron el video del momento en que son desalojados. Toma previsiones por posibles retrasos en toda la línea durante los próximos minutos.

Buen día. Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 8, luego de retirar un tren de circulación para revisión. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2023

6:30 HORAS

Afectaciones en la Línea A. Reportan andenes llenos y demoras para subir de hasta 30 minutos. Toma previsiones.

Línea A imposible subir en santa Marta desde hace media hora al menos. — Spider Charly GNR Mora (@CharlyGNRMora) October 4, 2023

6:06 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan detenciones de hasta 10 minutos en algunas estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX. Posibles retrasos y avance de trenes lento en ambas direcciones.