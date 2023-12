¡Renivelación en Línea B del Metro CDMX! Estas son las fechas de las obras en el tramo San Lázaro a Oceanía

El Metro CDMX anunció una serie de obras de renivelación en el tramo entre las estaciones de San Lázaro y Oceanía correspondientes a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa realizada este 27 de diciembre 2023, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, efectuó el anuncio de los trabajos de nivelación del Metro CDMX en la Línea B. El Jefe del Gobierno capitalino recordó que esas obras dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se suman a las ya existentes como la rehabilitación de las líneas 1, 9 y 12.

El director del Metro apuntó que la estructura elevada de la Línea B, así como todas las estructuras elevadas del Metro, están monitoreadas permanentemente, sin riesgo para su tránsito o circulación. También señaló que la renivelación se encuentra en proceso de licitación… pic.twitter.com/NKq68pNROE — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 27, 2023

Fechas y horarios de las obras en el tramo San Lázaro a Oceanía de Línea B

Los trabajos de renivelación en el tramo de San Lázaro a Oceanía de Línea B del Metro CDMX, comenzarán el 18 de enero y terminarán el 18 de junio de 2024, sin embargo cabe señalar que no se registrará un cierre de estaciones.

Estas obras del Metro CDMX serán por renivelación sobre el tramo elevado que va de San Lázaro a la estación de Oceanía. Cabe señalar que solamente cuatro estaciones de las 21 que conforman la Línea B del Metro CDMX, serán intervenidas para las obras de renivelación.



Oceanía

Flores Magón

Romero Rubio

San Lázaro.

Sin embargo, los usuarios no deberán preocuparse ya que estos trabajos no provocarán la suspensión del servicio. Martí Batres aclaró que las labores de renivelación serán nocturnas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México señaló: “Estas obras van a empezar el 18 de enero y no van a implicar molestias para los usuarios porque son obras que se van a estar desarrollando por las noches”.

¡Continuamos con los trabajos de renovación en el @MetroCDMX!



A partir del 18 de enero de 2024, se realizarán obras de renivelación en el tramo San Lázaro-Oceanía de la Línea B de este sistema, que abarca cuatro estaciones: San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y… pic.twitter.com/LNjSFUah35 — Martí Batres (@martibatres) December 27, 2023

Este será el servicio de la Línea B del Metro CDMX

El servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México continuará de manera normal para los pasajeros que viajen desde la estación del Metro Buenavista hasta la estación final de la Línea B, que es la de Ciudad Azteca en el Estado de México.