¡Cierran la estación Zócalo del Metro CDMX! Avance de trenes para este domingo

¡Toma precauciones! Si planeas salir a pasear este fin de semana por la capital del país, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 15 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se mantendrá cerrada este domingo hasta nuevo aviso; se recomienda usar rutas alternas.