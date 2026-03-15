¡Cierran la estación Zócalo del Metro CDMX! Avance de trenes para este domingo
El Metro CDMX comienza la mañana del domingo con la estación del Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 completamente cerrada hasta nuevo aviso.
¡Toma precauciones! Si planeas salir a pasear este fin de semana por la capital del país, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 15 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.
La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se mantendrá cerrada este domingo hasta nuevo aviso; se recomienda usar rutas alternas.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 15, 2026
¿Qué pasa en el Metro CDMX JOY 15 de marzo 2026? Estaciones con retrasos y avance de trenes
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 27° C Mín. 9° C pic.twitter.com/1Lf3BeSjFh— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 15, 2026