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¡Cierran la estación Zócalo del Metro CDMX! Avance de trenes para este domingo

El Metro CDMX comienza la mañana del domingo con la estación del Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 completamente cerrada hasta nuevo aviso.

Metro CDMX HOY 15 de marzo 2026: Retrasos y avance de trenes este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Si planeas salir a pasear este fin de semana por la capital del país, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 15 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se mantendrá cerrada este domingo hasta nuevo aviso; se recomienda usar rutas alternas.

¿Qué pasa en el Metro CDMX JOY 15 de marzo 2026? Estaciones con retrasos y avance de trenes

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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