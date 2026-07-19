¿Qué pasó en el Metro CDMX HOY? Así va el avance de trenes este domingo; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza la mañana de este domingo con la falta de trenes y alta afluencia en algunas estaciones de la Línea 3; piden agilizar el avance.
¡Que no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 19 de julio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Avance del Metro CDMX HOY 19 de julio 2026: Estaciones con retrasos
¿Está abierta la estación del Zócalo CDMX?
La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera norma; se recomienda a los usuarios mantenerse informado.
José Luis, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta, al momento no se tiene contemplado ningún cierre. Te sugerimos estar pendiente del HT #AvisoMetro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 19, 2026
Falta de trenes y alta afluencia en la Línea 3
Usuarios reportan alta afluencia en la Línea 3, asegurando que hay mucha gente en La Raza; piden agilizar el servicio en la estación.
Linea 3 dirección universidad, leeeeenta mucha gente en la raza y no pasan trenes. Muevan las pinches nalgas— UrMomLovsMe (@OzwuualdO12) July 19, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 11° C pic.twitter.com/QNf702AIh2— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 19, 2026