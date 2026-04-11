Nazario desapareció y Alejandro murió en anexo en Ecatepec el mismo día

Los internaron en un anexo con la esperanza de que pudieran recuperarse. Nazario y Alejandro no se conocían, pero llegaron al mismo lugar: la clínica de rehabilitación Centradic “Empezar de Nuevo”, en Ecatepec, Estado de México; sin embargo, uno desapareció y el otro murió a golpes el mismo día.

Son dos historias unidas por un anexo que les prometió una mejor vida y cuyo personal aseguró a la familia de ambos que ahí estarían seguros, con los recursos necesarios y en instalaciones adecuadas para iniciar un tratamiento contra su adicción. Hoy, Alejandro dejó a una familia con el corazón roto y a Nazario lo espera su esposa e hijos en casa.

Nazario fue internado en anexo en Ecatepec y desapareció

Nazario Bautista Martínez fue visto por última vez el 8 de febrero de 2026 luego de ser llevado a la clínica de rehabilitación ubicada en la colonia San Pedro Xalostoc, donde solo estuvo 14 días.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició la investigación por su desaparición y se emitió la ficha de búsqueda oficial para encontrarlo.

Vestía playera blanca y un pantalón de mezclilla negro. Tiene un tatuaje de una rosa con un cráneo y un león desde el brazo a la muñeca derecha, uno en el brazo izquierdo con el nombre Johan Omar y otro con la imagen de San Judas Tadeo y una cicatriz por herida en la cabeza en el brazo izquierdo también.

En entrevista con Azteca Noticias, Jazmín Hernández, pareja de Nazario, reveló detalles clave en la desaparición luego de ser internado el 26 de enero pasado.

"Estos días han sido un infierno. Él no sabe ver cómo está él. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Es un infierno. Sobre todo cuando uno tiene hijos y los mantiene al margen de todo y preguntan, ¿Cuándo le toca la visita a papá, mamá? ¿Cuándo vamos ir a ver a papá? Respondo que pronto, cuando en verdad no sé cuándo volveré a verlo".

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Nazario Bautista Martínez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/SwMrch2Tqq — COBUPEM (@COBUPEM) February 11, 2026

Anexo donde llevaron a Nazario dijo que se escapó

El 8 de febrero de 2026, los encargados de la clínica le llamaron a la mamá de Nazario para decirle que su hijo se escapó. Cuando su pareja comentó que si podía ir a ver qué había pasado, le respondieron que no estaba ahí la directora del anexo, pero que la podían atender al día siguiente.

Cuando acudió, fue recibida por el sobrino de la directora Yazmín, quien aseguró que Nazario había escapado con otro hombre cerca de las 10:50 horas, pero no le dijeron con quién se había ido.

Jazmín pidió que le permitieran ver los videos de las cámaras de seguridad del lugar para corroborar que su pareja de escapó, cómo iba vestido y hacía qué calle se fue. La directora le dijo que sí primero y después que no, porque las cámaras "no funcionaron en ese momento por el temblor y se había ido a la luz".

"Ella me comenta que pues es lo único que me puede decir es que Nazario había escapado, que uno de los chicos que ya tenía este permiso de entrar y salir tuvo un descuido y dejó la puerta sin candado y Nazario aprovechó cuando lo habían mandado por por agua y escapó".

Posteriormente le entregaron una bolsa con las pertenencías de Nazario, entre elllas, unos lentes, pero a decir de su pareja, no era posible que no los trajera puestos pues padece miopía y además supuestamente se escapó en chanclas.

Amenazan a familia de Nazario por señalar que lo desaparecieron

El 15 de febrero de 2026, la familia de Nazario acudió a las instalaciones del anexo para manifestarse y exigir la aparición del hombre, de quien una hermana de él reclamó a la directora del anexo que ahí lo desaparecieron.

La exigencia de la familia, cuenta Jazmín, molestó al personal del centro de rehabilitación y la directora del lugar le pidió a su esposo Víctor Mario que le hablara a más gente. Momentos después llegaron jóvenes armados y les dijeron que si sabían lo que les convenía, que se fueran.

Interno asegura que Nazario no escapó y lo golpearon en el anexo

La esposa de Nazario recuerda que uno de los internos a quien sus familaires sacaron del anexo tras la manifestación en la clínica, se acercó a Jazmín y le dijo que "Nazario no había escapado, que a Nazario lo habían golpeado junto con Alejandro".

"Alejandro se desmayó y no aguantó y por órdenes de la madrina Yazmín lo habían llevado a la clínica y que a Nazario se lo habían llevado y les dijeron que pues lo habían llevado a otra clínica.

"Hasta hoy no sabemos en dónde está, a dónde lo llevaron estas personas, a dónde lo fueron a dejar. No sabemos nada de él, no sabemos a dónde lo llevaron. Estas personas no dicen nada. ¿A dónde lo fueron a dejar?", expresó Jazmín a punto de llorar.

Incluso le comentaron que cuando lo trasladaron tenía una descalabrada del lado derecho de la sien y "lo sacaron casi inconsciente de ahí".

Hoy nada se sabe de Nazario. Jazmín ya no vive sus días como antes. El dolor por la ausencia de su pareja la consume, pero desde su casa, envía un mensaje para él:

"Te estamos buscando y no descansaremos hasta encontrarte. A pesar de todo, te amamos y te amamos mucho. Jamás fue la intención hacerte daño al al llevarte a esa clínica (...) no descansaremos hasta encontrarte y te vamos a encontrar. Tienes que aparecer porque tú no eres malo. Desgraciadamente caíste en los vicios. Pero tú no eres malo y te amamos y te vamos a encontrar", expresó llorando.

Alejandro estuvo en anexo en Ecatepec solo dos días

La clínica de rehabilitación Centradic “Empezar de Nuevo” también fue escenario de un crimen. Alejandro Silva era un joven de 26 años quien llevaba dos días en el lugar.

Azteca Noticias conversó con Alfredo Silva, su papá, quien contó que a su hijo lo llevaron sin vida un hospital luego de haber sido golpeado. Su hijo fue llevado por personal del anexo, que llegó a su casa para trasladarlo en un automóvil a las instalaciones de la clínica el 6 de febrero de 2026.

"Fue difícil cuando resulta que está en la clínica 76 sin vida, entonces se me convierte difícil esa decisión porque para que lo entregue, para que que lo llevé (al anexo). Pero bueno, por mucho que la gente tenga alguna adicción o alguna situación, no se tiene el derecho para que quitarle la vida a alguna persona", externó.

Interno fue llevado sin vida a clínica del IMSS

Dos días después, la familia del joven fue informada que Alejandro estaba mal y se encontraba en la clinica 76 del IMSS por una arritmia cardíaca. pero se enteraron por el hospital y no por una llamada del anexo.

Cuando sus papás llegaron, el personal médico les dijo que su hijo ya había fallecido, sin embargo, la investigación de la Fiscalía del Estado de México estableció que el hombre llegó sin sin vida.

"Los médicos nos dijeron que ya había fallecido, ya lo que corresponde lo a lo legal que era recoger la hoja con la trabajadora social y presentarse al Ministerio Público porque había anomalías en el cuerpo de mi hijo.

"Se encontraba golpeado, entonces este para ellos no era normal que estuviera así y se le hizo el conocimiento al Ministerio Público", contó el señor.

Contó que el día de los hechos, por parte el personal del anexo "no hubo comunicación, no hubo empatía ni nada" y "ellos nada más fueron, lo dejaron ahí y ahí se quedó".

Joven internado en anexo en Ecatepec fue encerrado en el baño

El reporte de las autoridades indica que Alejandro fue asesinado en el lugar tras ser encerrado en el baño el primer día que estuvo en la clínica de rehabilitación. Cuatro hombres y una mujer identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N” fueron detenidos por la presunta participación en la muerte del joven Alejandro Silva.

El pasado 6 de febrero, Josué Silvano “N”, encargado del centro de rehabilitación, habría ordenado a José Miguel “N”, interno del lugar, así como a otras dos personas, que llevaran a Alejandro Silva a baño donde aparentemente entre los cuatro lo habrían golpeado.

El joven estuvo encerrado hasta el 8 de febrero, cuando la directora de dicho centro, Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia del anexo para permitir que Josué Silvano “N”, así como otros dos internos identificados como Víctor Mario “N” y Sergio “N” lo sacaran para subirlo a un automóvil y trasladarlo al hospital, pero al ingresarlo ya no contaba con signos vitales.

"Él era un chavo sano, era un niño sano, joven que no más que empezó a tomar, empezó con alcohol, pues No se me hacía nada del otro mundo. Entonces, no sé qué es lo que pasó", dijo el papá de Alejandro.

Anexo en Ecatepec niega que Nazario fue privado de la libertad

El centro de rehabilitación Centradic “Empezar de Nuevo” negó la privación de la libertad de Nazario y a tráves de un comunicado en Instagram—pues su cuenta de Facebook fue eliminada o suspendida—se pronunció al respecto, pero del caso de Alejandro Silva no indicó nada.

Aseguró que "al tener conocimiento de que el usuario ya no se encontraba en las instalaciones" se informó a su familia e incluso sostiene que "se permitió el acceso inmediato a la autoridad investigadora".

Centradic “Empezar de Nuevo” señaló que la Policía de Investigación revisó el lugar y no encontró "evidencia de retención ilegal ni de violencia", pero la esposa de Nazario asegura que es mentira ellos jamás colaboraron en nada.

Mientras que el papá de Alejandro dijo que en las horas en las que estuvo su hijo, las personas que le prometieron ayudarlo con su adicción, "se dedicaron en esas horas a quitarle la vida".