Cae en México cubano buscado por EU: ¿Quién es y qué hizo?

Un cubano que era buscado por las autoridades del gobierno de Estados Unidos fue detenido en México por elementos de las fuerzas de seguridad federales.

La captura de este sujeto de nacionalidad extranjera fue confirmada este viernes 10 de abril de 2026 tras un operativo que se llevó a cabo en Quintana Roo, al sur del país.

¿Quién es el cubano detenido en México y qué hizo?

El cubano detenido fue identificado como Yoexy "N", un presunto integrante de un grupo delictivo independiente, quien cuenta con una orden de arresto en Tampa, Florida, por los delitos de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

Despliegan operativo para captura de cubano en México

En el operativo para capturarlo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades locales, quienes lo ubicaron en el municipio de Benito Juárez

Al realizar recorridos de seguridad en las calles Gran Canaria y Cartagena, en la colonia Gran Santa Fe II, municipio de Benito Juárez, los agentes detuvieron a Yoexy “N” y, tras una inspección de seguridad, aseguraron una motocicleta.

El sujeto, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso para su traslado.

Cubana es detenida en Ecatepec años prófuga

Una mujer también cubana y buscada por Estados Unidos desde hace años fue detenida en septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México.

Se trata de Leydis Menéndez Abdala, quien contaba con una orden de aprehensión. Luego de ser detenida quedó a disposición para su traslado al Instituto de Migración con sede en Toluca, pues la mujer debería rendir cuentas ante la justicia en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Miami informó que la mujer conducía en estado de ebriedad y chocó contra una mujer llamada Gloria Marcia Hall, quien murió debido al percance automovilístico en Miami. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2006.