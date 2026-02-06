¡Viernes caótico! Así va el Metro CDMX hoy y último aviso sobre cierre en Línea 2

¡Por fin es viernes! Este 6 de febrero, la capital se prepara para el fin de semana con una mañana fría pero movida. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones puntualmente a las 05:00 horas, operando bajo su horario habitual de día laborable.

Sin embargo, los usuarios deben estar atentos no solo al reloj, sino a los avisos importantes: estamos ante el último viernes de servicio regular en la Línea 2 antes de las obras de modernización que inician la próxima semana.

Si te diriges a tu oficina o escuela, ten paciencia. Las líneas que conectan el Estado de México con la CDMX (Línea A, B y 3) ya registran alta afluencia desde el amanecer. En este espacio te llevamos el reporte minuto a minuto de retrasos, desalojos y cualquier eventualidad para que llegues a tiempo a tu destino.

