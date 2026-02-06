¡Viernes caótico! Así va el Metro CDMX hoy y último aviso sobre cierre en Línea 2
Llegó el viernes. Checa el tiempo de espera real en las 12 líneas, zonas colapsadas, avance de trenes y reporte de seguridad al interior del Metro de la CDMX.
¡Por fin es viernes! Este 6 de febrero, la capital se prepara para el fin de semana con una mañana fría pero movida. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones puntualmente a las 05:00 horas, operando bajo su horario habitual de día laborable.
Sin embargo, los usuarios deben estar atentos no solo al reloj, sino a los avisos importantes: estamos ante el último viernes de servicio regular en la Línea 2 antes de las obras de modernización que inician la próxima semana.
Si te diriges a tu oficina o escuela, ten paciencia. Las líneas que conectan el Estado de México con la CDMX (Línea A, B y 3) ya registran alta afluencia desde el amanecer. En este espacio te llevamos el reporte minuto a minuto de retrasos, desalojos y cualquier eventualidad para que llegues a tiempo a tu destino.
Metro CDMX hoy 6 de febrero: Avance de trenes, afluencia y reporte de fallas en vivo
Caos en Línea 9, Línea 12 y Línea 8
Se acumulan los reclamos por avance muy lento y esperas de alrededor de 15 minutos en ambas direcciones de las líneas 8, 9 y 12, principalmente.
Y cuando piensan reparar esta situación en línea 9. Tacubaya. pic.twitter.com/2YooOsX5sp— Antoño (@Cesar_LF) February 6, 2026
Que onda con la línea 8 más de 15 minutos sin avanzar!!!!— Luis (@Luis21091162) February 6, 2026
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 6, 2026
Demoras en
Toma previsiones: Las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y B tienen alta afluencia; sin embargo, la circulación es constante, según informa el Metro CDMX.
Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 6, 2026
En las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y B se registra alta afluencia; sin embargo, la circulación es constante.
Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Mantente informado a través de nuestros… pic.twitter.com/rxU93jUGf4
ALERTA: Último viernes de la Línea 2 completa
¡Toma nota! Este es el último día hábil con servicio normal en toda la Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña).
- ¿Qué pasa? A partir del lunes 9 de febrero, inician los cierres nocturnos (a las 22:00 hrs) y parciales por remodelación.
- Hoy: El servicio opera normal de 05:00 a 24:00 horas.
Consulta los detalles de la remodelación aquí .