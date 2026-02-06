Logo Inklusion Sitio accesible
¡Viernes caótico! Así va el Metro CDMX hoy y último aviso sobre cierre en Línea 2

Llegó el viernes. Checa el tiempo de espera real en las 12 líneas, zonas colapsadas, avance de trenes y reporte de seguridad al interior del Metro de la CDMX.

Metro CDMX hoy 6 de febrero: Avance de trenes, afluencia y reporte de fallas en vivo
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Carlos Alberto Pérez , Iván Ramírez

¡Por fin es viernes! Este 6 de febrero, la capital se prepara para el fin de semana con una mañana fría pero movida. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones puntualmente a las 05:00 horas, operando bajo su horario habitual de día laborable.

Sin embargo, los usuarios deben estar atentos no solo al reloj, sino a los avisos importantes: estamos ante el último viernes de servicio regular en la Línea 2 antes de las obras de modernización que inician la próxima semana.

Si te diriges a tu oficina o escuela, ten paciencia. Las líneas que conectan el Estado de México con la CDMX (Línea A, B y 3) ya registran alta afluencia desde el amanecer. En este espacio te llevamos el reporte minuto a minuto de retrasos, desalojos y cualquier eventualidad para que llegues a tiempo a tu destino.

Caos en Línea 9, Línea 12 y Línea 8

Se acumulan los reclamos por avance muy lento y esperas de alrededor de 15 minutos en ambas direcciones de las líneas 8, 9 y 12, principalmente.

Demoras en

Toma previsiones: Las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y B tienen alta afluencia; sin embargo, la circulación es constante, según informa el Metro CDMX.

Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

ALERTA: Último viernes de la Línea 2 completa

¡Toma nota! Este es el último día hábil con servicio normal en toda la Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña).

- ¿Qué pasa? A partir del lunes 9 de febrero, inician los cierres nocturnos (a las 22:00 hrs) y parciales por remodelación.
- Hoy: El servicio opera normal de 05:00 a 24:00 horas.

Consulta los detalles de la remodelación aquí .

