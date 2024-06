VIDEO: Usuaria denuncia a hombre por viajar en vagón exclusivo del Metro CDMX y personal la ignora

Una usuaria del Metro CDMX subió un video a redes sociales que se viralizó por denunciar que un hombre viajó en un vagón exclusivo para mujeres y en presencia de una supuesta empleada del Sistema de Transporte Colectivo.

La denunciante exigió que respetaran el espacio para las damas, pero según su versión, la trabajadora del Metro, de saco gris oscuro, argumentó que el hombre podía usar el vagón.

Empleada del Metro CDMX intentó evitar que la usuaria grabara

En el video se observa a la empleada del STC, que se encuentra atrás de quien graba, tratar de impedir que la quejosa capturara los hechos con su celular.

Empleada: No puedes tomar fotos.

Usuaria: Claro que sí.

Empleada: No puedes tomar fotos.

Usuaria: Otra vez, en el exclusivo y con el personal del Metro están invadiendo el espacio público, digo, el espacio que es exclusivo para mujeres aquí en el Metro, y me está jaloneando y me está violentando, me está tocando.

#ULTIMAHORA



Usuaria Denuncia a Hombres en el Vagón EXCLUSIVO DE MUJERES, pero cómo eran FAMILIARES de una TRABAJADORA DEL @MetroCDMX fue Amedrentada por la misma Trabajadora 🚨



La Señora qué venía con ell@s empezó a ofender a Usuarias del #Metro que también estaban inconformes… pic.twitter.com/kPon6Q3l6g — MetroViral (@viral_metro) June 21, 2024

El hombre estaba sentado en un luegar para personas con discapacidad

En ese momento la supuesta empleada del STC se dirigió al hombre de playera azul y barba, que estaba sentado en el lugar destinado a personas con discapacidad, y a una mujer de playera blanca que iba de pie y lo acompañaba.

Es la narración que se oye que otra usuaria intervino en la discusión y también exige que respeten el espacio exclusivo.

Mujer que acompañaba al hombre amenazó a las usuarias que se quejaron

La denunciante aseguró que se les había pedido que se bajaran, pero no le hicieron caso.

Me acaban de quitar mi chamarra y la llevo para el otro asiento.

La trabajadora del Metro CDMX se dirigió a la puerta y comenzó a llamar por celular.

Personal del Metro me dijo que sí pueden estar aquí", acusó la pasajera que grababa con la cámara frontal de su celular.

La discusión se elevó de tono y la mujer que acompañaba al hombre lanzó amenazas e insultos al tiempo que el pasajero se levantó del asiento.

Tienen que respetar ese punto. Hay indicaciones del Metro que sí tienen que respetar.”

En la siguiente estación se bajó la pareja.

El Metro CDMX investigará las acciones de su personal en este caso

Por su parte, el Metro CDMX informó que los hechos ocurrieron ayer jueves en un tren de la Línea 5 y que la usuaria activó la palanca de emergencia.

En cuanto a la posible omisión de la trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo, o de los empleados involucrados en el incidente, se realizará una investigación interna y, de comprobarse alguna mala actuación, se aplicará la sanción administrativa correspondiente.

En una tarjeta informativa el STC exhortó a los usuarios a denunciar cualquier anomalía para evitar el mal uso de las instalaciones de transporte público.