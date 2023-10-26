Un Metrobús de la CDMX chocó contra una camioneta en la colonia Roma

Durante la mañana de este jueves 26 de octubre, se registró un fuerte choque en la Ciudad de México (CDMX) entre una unidad del Metrobús de la CDMX, el cual impactó contra una camioneta color blanco sobre el Eje 1 Poniente, avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Norte.

El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, en la esquina con la calle de Chihuahua y, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor del auto habría intentado dar una vuelta prohibida, cuando fue alcanzado por la pesada unidad de pasajeros.

El coche particular quedó con parte del frente destruido y al sitio tuvieron que movilizarse unidades de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron atención a los afectados.

Tras la valoración realizada por los paramédicos a los pasajeros y al conductor del vehículo particular, se determinó que, afortunadamente, ninguno resultó lesionado ni con heridas; sin embargo, hay una fuerte congestión vial sobre la avenida con dirección al sur, rumbo al Eje 3 y, más adelante, Viaducto Miguel Alemán.

Metrobús de la CDMX choca contra una camioneta en la Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc|Óscar Mendoza/FIA

¿Qué pasó en avenida Cuauhtémoc con el choque del Metrobús?

El choque entre el coche y el Metrobús sobre avenida Cuauhtémoc no fue de gravedad y la unidad de pasajeros no tuvo afectaciones de consideración; sin embargo, el vehículo quedó a mitad de la avenida y se generó tráfico por algunos lapsos.

De igual forma, se estableció un perímetro con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el paso de los camiones de Metrobús pudo continuar su camino sin severas afectaciones.

¿Dar vuelta prohibida es motivo de corralón en CDMX?

Ante este tipo de incidentes viales, recuerda que invadir el carril confinado para el transporte público es una de las infracciones más graves en el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Además de la fuerte multa económica, es motivo para trasladar tu auto al corralón. Consulta en este enlace las principales infracciones por las que pueden llevar tu coche al depósito vehicular.

Por otro lado, este tipo de maniobras para cambiarse de carril a mitad del carril del Metrobús es una de las más peligrosas para los automovilistas y para los pasajeros de los autobuses, ya que es muy probable terminar en choque entre las dos unidades.

