¿Buscas trabajo? Mexicana de Aviación ofrece vacantes

Se anunció que esta semana Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del estado, comenzará a buscar personal para poder comenzar a operar lo más pronto posible, esto después de estar inactiva por más de 13 años.

Mexicana de Aviación tiene planeado trasladar a millones de viajeras y viajeros a partir del mes de diciembre, por ello ya ha comenzado la búsqueda trabajadores, pero ¿Cuáles son las vacantes que lanzó la aerolínea?

¿Qué requisitos necesito trabajar en Mexicana de Aviación?

De acuerdo con la empresa que subcontrató la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la aerolínea mexicana busca pilotos y sobrecargos; recuerda que todos los documentos deben presentarse en original y copia, pero ¿Cuáles son los requisitos?

Sobrecargos.

CV impreso (debe contar con fotografía).

Licencia (vigente).

Examen médico (vigente).

Pasaporte (vigente).

Visa (vigente).

Certificado de Preparatoria o equivalente.

Pilotos Aviadores.

CV impreso (con fotografía).

Examen médico (vigente).

Pasaporte y Visa (vigente).

Título y Cédula de Piloto Aviador .

. R-T-A-R-I.

Bitácora de horas.

El procedimiento se llevará a cabo este 11 de octubre 2023 de 10:00 de la mañana a la ¡:00 de la tarde en el hotel Fiesta Inn de Insurgentes Viaducto, ubicado en la Avenida Insurgentes Sur 553, colonia Escandón, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué destinos tendrá Mexicana de Aviación?

A través de su página web, Mexicana de Aviación, compartió que sus destinos se dividirán en tres categorías: playa, aventura y negocios. Te mostramos las rutas de la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Playa: Acapulco, Cancún, Cozumel, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Acapulco, Cancún, Cozumel, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta. Aventura: Chetumal, Hermosillo, Mérida y Oaxaca.

Chetumal, Hermosillo, Mérida y Oaxaca. Negocios: Bajío, Campeche, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterey y Villahermosa.

¿Cuánto costará un boleto en la nueva aerolínea Mexicana de Aviación?

Se reportó que los aviones de Mexicana de Aviación tendrán una capacidad para 180 pasajeras y pasajeros en una sola clase para darle un mejor servicio a las y los usuarios; se estima que el boleto de avión podría costar un 20% menos que al de otras aerolíneas mexicanas. Los vuelos ya pueden reservase a través de su página web.