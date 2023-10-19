¿Por qué ya no se pueden reservar boletos de vuelos en la nueva Mexicana de Aviación?

Mexicana de Aviación, aerolínea que es propiedad del Estado, dejó de aceptar reservaciones de vuelos y de hecho en su sitio web, dicha opción ya ni siquiera aparece.

Esta aerolínea mexicana desactivo las reservaciones de vuelos que desde principios del mes de octubre había activado en su página web en donde se ofrecen vuelos a diversas entidades de la República Mexicana.

¿Por qué ya no puedo comprar boletos de Mexicana de Aviación?

Durante una conferencia efectuada durante la jornada del 6 de octubre en Quintana Roo, Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional (Sedena), puntualizó que la venta de boletos de Mexicana de Aviación aún no se encontraba disponible. De hecho se aclaró que el contenido en el sitio web de la aerolínea mexicana era, por el momento, solamente informativo.

Sin embargo desde inicios del mes de octubre, este aerolínea del Estado, comenzó a aceptar reservaciones de vuelos, pero hoy 17 de octubre, esta función fue desactivada de su página web. Cabe señalar que Mexicana de Aviación, se encuentra a la espera de obtener su Certificado como Operador Aéreo (AOC).

Usuarios que hicieron la reservación de vuelos con Méxicana, le dijeron a Fuerza Informativa Azteca que hasta el momento, no se les había informado al respecto den sus reservaciones y aclaran que el cobro de los vuelos reservados se tiene programado para efectuarse hasta el día 15 de noviembre.

Mexicana de Aviación: ¿Por qué ya no puedo reservar boletos de vuelos en línea?



¿Qué destinos tendrá la nueva Mexicana de Aviación?

Desde su lanzamiento en la página web de esta aerolínea mexicana, se comenzaron a ofrecer vuelos a diversas ciudades de la República Mexicana con precios bastante accesibles sobre todo porque en sus tarifas ya se incluía el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto).

Conforme a su página web, esta aerolínea mexicana ofrece vuelos a distintos destinos como Acapulco, Campeche, Cancún, Ciudad Juárez, Cozumel, Chetumal, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa y Tijuana, Villahermosa.

Un viaje a Guadalajara se ofrecía desde 529 pesos, a Monterrey tenía un costo de 519 mientras que al paradisiaco Cancún se ofrecieron en 509 pesos.

Mexicana de Aviación ya está vendiendo boletos, y desde el AIFA a Cancún el costo sería de $509 pesos...viene con todo para competirle a las otras...tiembla Aeromexico😉🤭👊🏼✈ pic.twitter.com/FHdZnhVo2j — OctavioMex😎👊🏼 (@Octavimex) October 3, 2023

¿Cuándo empieza a funcionar Mexicana de Aviación?

Cabe señalar que Mexicana de Aviación, que será operada por la Sedena y tendrá vuelos a partir del 2 de diciembre, además de que las salidas y llegadas de todos sus vuelos están programados desde el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) en el Estado de México.

