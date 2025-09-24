Tiroteo en oficinas migratorias en Dallas, Texas; hay un muerto y 2 heridos

Un tiroteo desatado la mañana de este 24 de septiembre de 2024 en un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dejó un saldo de al menos un muerto y 2 heridos.

La agresión armada ocurrió en una oficina de la agencia en Dallas, Texas. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, informó que el tirador murió por “una herida de bala autoinfligida”. El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 horas de este miércoles, aseguró el Departamento de Policía de Dallas.

“Aún se están revelando detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos”, mencionó en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Detention Facility. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

¿Cuál es el saldo del tiroteo en la oficina del ICE en Dallas?

La Policía de Dallas informó que una persona falleció y dos más están internadas en un hospital debido a las lesiones que sufrieron por el tiroteo ocurrido en las oficinas del ICE. Añadió que el tirador también murió.

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”, destacó del departamento de Policía en su cuenta de la red social X.

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

No es la primera vez que hay problemas con oficina del ICE en Dallas

En agosto de 2025, un sujeto de 36 años de edad llegó a dichas oficinas del ICE en Dallas, Texas, alegó que tenía una bomba en su mochila.

Bratton Dean Wilkinson quedó detenido el 25 de agosto, después de la llegada de un escuadrón antibombas y de la policía local.