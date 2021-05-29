Mexicano, culpable del homicidio de la joven Mollie Tibbetts en EUA

Cristhian Bahena Rivera, mexicano de 24 años, fue acusado del homicidio de Mollie Tibbetts, una estudiante que desapareció en Iowa, Estados Unidos, en julio del 2018, después de salir de un domicilio para hacer ejercicio.

Después de dos semanas de juicio, el mexicano fue hallado culpable del asesinato de la joven de 20 años, quien fue raptada mientras corría.

Según medios internacionales, Cristhian Bahena utilizó un nombre falso para trabajar en una granja lechera, ubicada cerca del sitio donde desapareció la estudiante. Después del crimen, el acusado se siguió presentando de forma habitual en su empleo.

Te puede interesar: Finge tener cáncer y recauda 300 mil pesos en donativos en Georgia

El mexicano atacó “brutalmente” a Mollie Tibbetts y la apuñaló en repetidas ocasiones, afirmó el fiscal Scott Brown durante el juicio por homicidio. “¿Se imaginan lo que fue eso para ella?”, añadió.

El cuerpo de la estudiante de la Universidad de Iowa fue encontrado un mes después de su desaparición entre un maizal, ubicado a 19 kilómetros al sureste de Brooklyn.

“Su cuerpo estuvo perdido cinco semanas en un campo de maíz. ¿Saben quién sí sabía dónde estaba? Un hombre, un hombre lo sabía y está aquí en esta sala: Cristhian Bahena Rivera”, comentó el fiscal.

#UltimaHora Christian Bahena el inmigrante mexicano es encontrado culpable por el homicidio a puñaladas de la estudiante Mollie Tíbbetts en Iowa de 2018. https://t.co/nWrwR3ipkQ — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) May 28, 2021

Bahena podría recibir cadena perpetua por el homicidio de Mollie Tibbetts

Medios internacionales retomaron la confesión de Cristhian Bahena, quien aseguró no haber cometido el homicidio. En sus versiones, dijo que dos personas armadas lo obligaron a llevarlos donde estaba la joven, uno de ellos la mató y después lo forzaron a dejar el cuerpo en el maizal.

La audiencia para emitir la sentencia se realizará el 15 de julio, en la corte del condado de Poweshiek, Iowa. El mexicano podría enfrentar una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Cristhian Bahena fue relacionado con este caso debido a que su vehículo fue captado por una cámara de vigilancia, cerca de la zona donde vieron por última vez a la estudiante. Al ubicarlo, la policía encontró sangre de la víctima en el auto.

El novio de Tibbetts, Dalton Jack, había sido señalado por la policía como posible sospechoso de la desaparición, ya que la joven salió de su casa el 18 de julio de 2018.

Sin embargo, Jack no se encontraba en su casa, había salido de la ciudad por cuestiones de trabajo y regresó antes de lo previsto, cuando se enteró que Mollie Tibbetts había desaparecido.

Te puede interesar: En EU, pasajera de avión golpea a azafata y la deja sin dientes

