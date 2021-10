VIDEO: Mexicano ofrece matrimonio a haitiana y le llueven propuestas

Muchos de los migrantes que llegan a México buscan cualquier forma para lograr quedarse en el país, incluyendo la posibilidad de casarse con un mexicano. Juan Montoya vio en esa necesidad una oportunidad y lanzó un mensaje en redes sociales para ofrecer matrimonio a ciudadana haitiana, pero a cambio de dinero.

Juan Montoya escribió el siguiente anuncio: “Solicito haitiana de 18 a 25 años de edad que pague 2500 dólar (sic) por matrimonio para que arregle su situación migratoria ”.

El mexicano además agregó que no se requiere experiencia y que las “mujeres mayores de 25 solo pagan 500 dólar (sic) adicionales por año. Solo gente seria, les dejo mis datos para más información. Juan Montoya, Matamoros, Tamaulipas”.

Broma sobre matrimonio se sale de control

La broma se salió de control, pues Montoya recibió propuestas no solo de haitianas, también de ciudadanas hondureñas y colombianas; algunos apoyaron su iniciativa, otros lo reprobaron.

Ante la cantidad de mensajes que recibió tuvo de cambiar la privacidad de su cuenta de Facebook y el número de celular publicado para su contacto ya no está disponible.

#HechosAquíEntreNos | Juan Montoya vio la necesidad en las migrantes haitianas y ofrece #matrimonio en redes sociales a cambio de dinero.https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/UFrjAWIcq7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2021

Montoya explicó en su cuenta de Facebook que solo quería hacer una parodia “del matrimonio entre un haitiano y una mexicana en San Fernando, por eso puse ese anuncio que me ofrecía a casarme, lo subí como juego y se volvió viral”.

Juan se dedica a la venta de cargadores de celulares en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas, y dijo que nunca pensó en tener la respuesta que ha tenido su publicación.

“La verdad mis publicaciones cuando mucho alcanzan cinco likes, nunca pensé que tuviera este impacto como se dio este ofrecimiento, solo quiso hacer una parodiada y ahora hasta llamadas he recibido de mujeres no solo haitianas , sino de otras nacionalidades que me ofrecen dinero para casarnos y poder estar legalmente en el país”, aclaró.