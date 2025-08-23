Hombre muere tras ataque de abejas en la calle en Tlaltizapán, Morelos

Un hombre perdió la vida en Tlaltizapán, Morelos, luego de sufrir un ataque de abejas cuando caminaba sobre la vía pública. Vecinos de la zona solicitaron de inmediato apoyo a los números de emergencia, sin embargo, pese a la rápida respuesta de las autoridades, nada pudo hacerse para salvarlo.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía Morelos arribaron al lugar y encontraron al individuo inconsciente sobre la calle, presentando múltiples picaduras. Minutos más tarde, paramédicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia del ataque de abejas.

Habitantes de Tlaltizapán, piden a las autoridades reforzar las medidas de prevención, ya que este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más frecuentes en diferentes estados del país.

Casos de ataques de abejas más recientes en México

Este no es un caso aislado. En los últimos días se han registrado otros ataques que han dejado víctimas y heridos:



18 de agosto: En Tapalpa, Jalisco , un grupo de 15 personas fue atacado por abejas en la zona turística de Las Piedrotas. El alcalde, Antonio Morales, solicitó mayor equipamiento médico para el hospital comunitario y protocolos de emergencia en el lugar.

, un grupo de 15 personas fue en la zona turística de Las Piedrotas. El alcalde, Antonio Morales, solicitó mayor equipamiento médico para el hospital comunitario y protocolos de emergencia en el lugar. 12 de agosto: En Tecomán, Colima, un hombre de 58 años perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas tras ser atacadas por abejas africanizadas

Un enjambre de abejas atacó a un grupo de personas que realizaban alpinismo en Las Piedrotas de #Tapalpa. 🪨🧗🏼🐝La información con Gerardo Sedano, (@GerardoSedano). pic.twitter.com/ijt2TExObL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 19, 2025

Estos incidentes han preocupado a la población sobre la presencia y agresividad de los enjambres en zonas urbanas y rurales, lo que representa un riesgo constante para la población.

¿Qué hacer si encuentras un panal de abejas?

Las autoridades de protección civil y especialistas en apicultura recomiendan tomar medidas de prevención para evitar tragedias como la ocurrida en Morelos:



No intentes destruir el panal con agua, fuego o químicos.

Mantén distancia y avisa a quienes transiten por la zona.

Llama a Protección Civil o a un apicultor certificado para la reubicación segura.

En caso de picadura, retira el aguijón cuidadosamente, aplica hielo y acude a un médico de inmediato, sobre todo si hay síntomas de alergia o dificultad para respirar.

La muerte registrada en Tlaltizapán se suma a la tendencia de ataques de abejas en distintas regiones del país, lo que resalta la necesidad de campañas de prevención, protocolos de emergencia y capacitación ciudadana para actuar ante estos riesgos naturales.