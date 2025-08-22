¡Con el Mundial en puerta! Trump ordena revisión de visas a todos los extranjeros: Motivos por los que te la podrían quitar

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves una medida que marca un giro más severo en su política migratoria: la revisión de más de 55 millones de visas vigentes en Estados Unidos.

Esta acción, según funcionarios del Departamento de Estado, busca identificar a extranjeros que pudieran haber infringido las leyes o resultar inelegibles para permanecer en el país.

EU implementará vigilancia continua sobre los titulares de visas

De acuerdo con un portavoz oficial, todos los extranjeros con visas válidas en Estados Unidos están ahora sujetos a un proceso denominado “evaluación continua”, mediante el cual se monitorea cualquier señal de violación migratoria, riesgo a la seguridad o actividad ilegal.

El funcionario explicó: “El Departamento de Estado revoca los visados siempre que hay indicios de una posible inelegibilidad, lo que incluye aspectos como cualquier indicio de permanencia ilegal, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o prestación de apoyo a una organización terrorista”, enfatizó.

Esto significa que no solo se revisarán antecedentes previos, sino también cualquier hecho nuevo que surja después de la emisión del visado.

Deportación inmediata en caso de irregularidades en visas de todo tipo

En caso de detectarse violaciones, las visas serán revocadas y los titulares que ya se encuentren en territorio estadounidense quedarán sujetos a deportación inmediata. La medida abarca a todas las categorías de visas, desde permisos turísticos hasta estudiantiles y laborales.

Incremento en cancelación de visas estudiantiles

Uno de los sectores más afectados hasta ahora ha sido el de los estudiantes extranjeros. Según el Departamento de Estado, en lo que va del año se revocaron más de 6,000 visas de estudiantes debido a que los titulares permanecieron más allá de la fecha de vencimiento o infringieron leyes locales.

El reporte indica que esa cifra es cuatro veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Además, entre 200 y 300 visas fueron canceladas por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el terrorismo, en aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Aunque la revisión de visados no es algo nuevo, el actual gobierno está aplicando un proceso mucho más riguroso y sistemático.