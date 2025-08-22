Policías repelen ataque armado deja 12 presuntos criminales muertos en Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó sobre un fuerte ataque armado registrado la tarde de este jueves en el ejido Lomas Cenizas, donde elementos de Fuerza Civil fueron agredidos durante labores de patrullaje y vigilancia dentro del Operativo Muralla.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes repelieron la agresión logrando controlar la situación y asegurando el perímetro. En el lugar fueron encontrados 12 hombres abatidos, además de ocho armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos.

Sin bajas en Fuerza Civil tras el ataque armado

La dependencia confirmó que, pese a la intensidad del ataque, ningún elemento de Fuerza Civil resultó herido ni se reportaron bajas. Los agentes permanecen en la zona realizando recorridos para garantizar el control total del área.

El operativo fue reforzado de inmediato con la llegada de cuerpos policiacos estatales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes se desplegaron en puntos estratégicos para evitar nuevos enfrentamientos.

¿Qué es el Operativo Muralla?

El Operativo Muralla forma parte de la estrategia de seguridad implementada en Nuevo León para combatir a los grupos armados que operan en regiones rurales y ejidos. Estos patrullajes buscan impedir asentamientos de células delictivas y reducir la violencia en zonas con alta incidencia criminal.

Con este hecho, las autoridades recalcaron la importancia de mantener presencia permanente en puntos de riesgo y anunciaron que el operativo continuará reforzándose con inteligencia y mayor coordinación entre corporaciones.

Tras el enfrentamiento, al sitio se movilizó personal de servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de cuerpos, embalaje de armas y recopilación de indicios que permitan esclarecer la identidad de los agresores y su posible vínculo con grupos criminales de la región.

Aunque en este caso Fuerza Civil logró neutralizar la agresión, la magnitud del enfrentamiento y el hallazgo de armas de alto poder reflejan la constante amenaza de grupos delictivos en el norte de México.

Las autoridades reiteraron que la seguridad de la población es prioritaria y aseguraron que las labores de vigilancia en el Operativo Muralla seguirán intensificándose.