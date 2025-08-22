El caso del niño Fernandito, menor de 5 años, asesinado en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex), dio un nuevo giro al saber que se investiga el actuar de funcionarios que negaron el servicio a la madre del señor en el momento en que ocurrieron los hechos.

El niño fue arrebatado a su mamá, asesinado y encontrado sin vida en una casa en la colonia Ejidal El Pino, hechos por los que fue detenida una familia, cuyos integrantes fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad.

Funcionarios de Edomex no ayudaron a mamá de niño Fernandito

Este viernes 22 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia estatal informó que investiga la probable responsabilidad de servidores públicos en la comisión de actos de abuso de autoridad por la negación del servicio en perjuicio Marcelina, mamá del niño.

La madre acudió el 3 de agosto al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”, lo cual hizo del conocimiento a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones.

Este, a su vez, informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento, quien le refirió al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si la mamá de Fernandito no tenía deseo esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

Luego de estas manifestaciones por parte de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente a denunciar ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de La Paz.

¿Qué le pasó? Revelan causa de muerte del niño Fernandito

En ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad y elementos de la Fiscalía en coordinación con Policía Municipal de Género acudieron al domicilio proporcionado por la víctima, donde al arribar se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad, en cuyo interior lamentablemente se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad. Por esos hechos fueron detenidos en flagrancia Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”. Los investigados deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra.