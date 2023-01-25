Al menos dos mexicanos fallecidos por tiroteo en California

Los miembros de la comunidad en la ciudad costera de Half Moon Bay, cerca de San Francisco, en el norte de California, estaban en estado de shock el martes (24 de enero), un día después de que siete personas murieran en un tiroteo contra trabajadores agrícolas, al menos dos de los fallecidos son mexicanos.

En la organización agrícola sin fines de lucro ALAS, que significa Ayudando Latinos A Sonar, o Helping Latinos to Dream, la tragedia provocada por el tiroteo dejó una gran cantidad de donaciones, con personas que entregaron agua embotellada y alimentos perecederos.

La coordinadora de programas de ALAS, Sandra Sencion, recordó haber estado en las fincas de los alrededores el mes pasado para celebrar las fiestas con los trabajadores agrícolas.

Sandra Sencion / Organización agrícola sin fines de lucro ALAS:

Es devastador. Quiero decir, el mes pasado estuvimos en las granjas entregando tamales a nuestros trabajadores agrícolas, reconociéndolos por su arduo trabajo durante todo el año, solo tratando de darles ese reconocimiento, ¿verdad? Y se siente como estábamos allí y desafortunadamente esto acaba de suceder. Es más o menos lo contrario. Estábamos celebrando durante la temporada navideña. Esto es muy desafortunado, muy desgarrador”.

El ataque fue uno de los dos tiroteos masivos consecutivos que cobraron 18 vidas y horrorizaron a la nación. El otro tiroteo fue en un salón de baile del área de Los Ángeles donde 11 personas fueron asesinadas a tiros durante una celebración del Año Nuevo Lunar.

Los sospechosos de ambos ataques eran hombres en edad de jubilación, mucho mayores que los perpetradores típicos de los tiroteos masivos mortales que se han vuelto demasiado comunes en los Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que los dos hombres, Huu Can Tran, de 72 años, y Chunli Zhao, de 66, usaron cada uno una pistola semiautomática. Las víctimas de ambos ataques procedían de comunidades de inmigrantes. Tran disparó contra bailarines de salón que celebraban el Año Nuevo Lunar en Monterey Park, cerca de Los Ángeles, y Zhao disparó contra trabajadores agrícolas de origen hispano y asiático 380 millas al norte en Half Moon Bay.

Tran intentó atacar un segundo estudio de baile el sábado por la noche, pero fue desarmado sin disparar un solo tiro en un forcejeo con el operador del club. A la mañana siguiente, se suicidó de un tiro en el asiento del conductor de su vehículo de huida mientras la policía se acercaba.

Al menos dos mexicanos fallecidos por tiroteo en California; eran de Oaxaca. REUTERS/Laure Andrillon|LAURE ANDRILLON/REUTERS

Mexicanos asesinados en tiroteo de California procedían de Oaxaca

Zhao fue arrestado el lunes por la noche frente a la estación del alguacil donde las autoridades dijeron que había conducido poco después del tiroteo en Half Moon Bay, aparentemente para rendirse.

Hasta el martes, las autoridades dijeron que aún tenían que determinar con precisión qué provocó cualquiera de los tiroteos. Las circunstancias que rodearon la carnicería de Half Moon Bay apuntaban a algún tipo de descontento relacionado con el trabajo, dijeron las autoridades.

El trabajador agrícola Marciano Martínez-Jiménez fue una de las tres personas asesinadas a tiros en Concord Farms, dijo su sobrino Carlos Martínez-Maya a ABC7 News.

Antonio Pérez, quien trabaja en una tienda de comestibles latina en Half Moon Bay, fue a la misma escuela en el estado mexicano de Oaxaca que Marciano Martínez-Jiménez, una de las víctimas.

Antonio Pérez / Trabajador mexicano en California:

Somos del mismo pueblo, del mismo lugar de origen, somos de Santiago Apóstol de Ocotlán en Oaxaca. Somos del estado de Oaxaca. Con esta tragedia nunca pensamos que pasaría esto con nuestro compatriota”.

Martínez-Jiménez era trabajadora, tranquila y buscaba evitar conflictos, dijo Pérez.

"Toda la gente aquí lo conoce. Es un buen chico. Nunca se mete con nadie. Es muy respetuoso con todos", dijo Pérez.