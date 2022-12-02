México y Estados Unidos aprueban plan de acción 2023 para iniciativa Frontera Siglo XXI

En el marco de la XIV Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, representantes de alto nivel del Gobierno de México y Estados Unidos se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fin de fortalecer la colaboración bilateral en temas prioritarios de su frontera común.

A través de un comunicado, se informó que ambos países acordaron trabajar en estrecha coordinación en temas de infraestructura fronteriza; fomento de flujos ordenados, seguros, regulares y dignos de personas y bienes; promoción de la seguridad pública; y el combate conjunto al crimen transnacional.

La reunión estuvo encabezada por el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez. Por parte de Estados Unidos presidieron Katie Tobin, asistente especial del presidente Joe Biden; y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la iniciativa Frontera Siglo XXI funciona y nos ha permitido identificar, dialogar y avanzar en asuntos prioritarios para el desarrollo sustentable en la región fronteriza”, expresó Velasco Álvarez en su intervención. “El mecanismo que hoy nos convoca permitirá compartirles a los presidentes López Obrador y Joe Biden los avances realizados, objetivos cumplidos y los planes a futuro en materia fronteriza, de cara al importante encuentro que sostendrán próximamente en la Cumbre de Líderes de América del Norte”, agregó el jefe de Unidad.

Las delegaciones presentaron diferentes planes de acción que guiarán los trabajos bilaterales enfocados en modernizar y expandir los puertos de entrada en la frontera común. De igual manera, se acordó facilitar los flujos comerciales y de viajeros entre México y Estados Unidos. En ese sentido, se fortalecerá la cooperación en materia de seguridad pública en la región fronteriza.

Ambos gobiernos implementarán estrategias para simplificar inspecciones aduanales y migratorias.

Con la finalidad de agilizar la movilidad de bienes comerciales y viajeros en ambos lados de la frontera, los dos gobiernos continuarán implementando estrategias que permitan simplificar las inspecciones aduanales y migratorias, a la vez que se reducen los tiempos de espera de los cruces.

Para finalizar la reunión, México y Estados Unidos coincidieron en estrechar la cooperación para el intercambio de información en materia de seguridad pública y para llevar a cabo actividades coordinadas de forma más eficiente, enfocadas en la prevención de violencia y delitos en la frontera.