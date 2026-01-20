México traslada reos a EU HOY: Tercera entrega de presos de alto impacto desde el penal del Altiplano

El Gabinete de Seguridad , encabezado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó de última hora el traslado de reos de México a Estados Unidos (EU), realizado hoy 20 de enero, como parte de un operativo especial de alto impacto en materia de seguridad nacional.

México confirma el traslado de 37 reos a EU tras intenso operativo

De acuerdo con información oficial , México trasladó a 37 reos a EU , identificados como operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza directa para la seguridad del país.

El traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos y con el compromiso formal, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, de no solicitar la pena de muerte.

Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde distintos centros penitenciarios, incluido el penal de máxima seguridad del Altiplano, hacia ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Con este operativo de seguridad, México suma 92 reos de alto impacto trasladados a EU durante la actual administración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿A QUÉ CÁRTELES PERTENECEN LOS CRIMINALES ENTREGADOS POR MÉXICO A ESTADOS UNIDOS HOY?

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

El Altiplano, con intensa actividad previa al traslado de reos a EU

Desde la madrugada, se reportó una inusual actividad aérea en el Valle de Toluca, Estado de México, con sobrevuelos constantes de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional .

De manera paralela, vehículos oficiales ingresaron en repetidas ocasiones al penal del Altiplano, mientras que el Aeropuerto Internacional de Toluca permaneció resguardado por Guardia Nacional, Ejército y policía estatal.

Fuentes consultadas indicaron que la aeronave realizó al menos cuatro aproximaciones al penal, lo que reforzó los indicios de un traslado de reos con destino a EU, información que horas más tarde fue confirmada oficialmente.

#IMPORTANTE | Intensa actividad aérea en el Valle de Toluca...



Un helicóptero de la Defensa realizó varios sobrevuelos, incluso sobre el penal de El Altiplano, mientras el aeropuerto permanece fuertemente resguardado.



Versiones extraoficiales apuntan a posibles traslados de… pic.twitter.com/RLCMps9Ars — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Tercera entrega de reos a EU: ¿Cuándo fueron las otras dos?

El 27 de febrero, México realizó el primer traslado de 29 reos a EU, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. Los detenidos fueron llevados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y entregados a autoridades estadounidenses en varias ciudades.

El 12 de agosto de 2025, se concretó una segunda entrega de 26 reos, vinculados a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa , fortaleciendo la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

Con el traslado de hoy, México reafirma su estrategia para reducir la violencia, neutralizar estructuras criminales y fortalecer la colaboración internacional en seguridad.