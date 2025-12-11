¿Los jóvenes se quedan rezagados? México es el país de Latinoamérica que menos invierte en educación; las consecuencias

México se ubica en el último lugar de inversión educativa en toda Latinoamérica, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), pero ¿cuánto se invierte por alumno?

Por cada estudiante de primaria se invierten 53 mil 292 pesos anuales. Estos nuevos datos aseguran que el gasto por alumno es bajo, lo que afecta a las escuelas, maestros y alumnos de todo el país.

La inversión educativa es mínima frente a las necesidades reales: ¿Cuáles son las consecuencias?

Expertos aseguran que aunque los más de 53 mil pesos en gasto parezca una “cantidad fuerte”, la inversión educativa es mínima, pues deben considerarse ciertos factores como el pago a maestros, materiales, diseños de programas, entre otros.

Una de las consecuencias de la baja inversión en la educación de México, podría ser que el estancamiento del país en una “ educación tradicionalista ” , por lo que no se formarían mentes críticas-

“Si nosotros consideramos que esto tiene que ver con infraestructuras, si esto tiene que ver con pago a docentes, si esto tiene que ver con materiales, con el diseño de programas de diseño y capacitación a docentes, pues la verdad es que es una cantidad mínima que se invierte en el país”, explicó Ángel Méndez. especialista en Finanzas.

Mantener “el poder” es la prioridad del Gobierno de México; otros proyectos desplazan la educación como prioridad

Por su parte, al Gobierno de México parece no importarle está situación, pues la inversión se va a otro tipo de proyectos.

Daniel Echeverría, especialista en Administración Pública, explicó que con el gasto de otros proyectos, como el del Tren Maya, se podrían educar a más de 9 mil niños al año, esto con solo lo que se gastó en UN DÍA de producción.

“Los sistemas políticos, los sistemas sociales están ahorirta más enfocados a otro tipo de prioridades: Mantener el poder, mantener la situación económica bajo control, y para eso necesitamos a gente que no tenga la educación suficiente en su población”, afirmó Ángel Méndez Mercado, especialista en finanzas.

Otro ejemplo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual le cuesta a los mexicanos alrededor del 90% de la operación.

Jóvenes mexicanos no están listo para competir en un mundo globalizado, aseguran expertos

Y mientras la educación en México se deja de lado, se fomentan lealtades que terminan siendo poco benéficas para el país.

“Lamentable se traduce en un sistema, un ciclo vicioso en donde la población se empieza a acostumbrar a que nos den absolutamente todo, desde los jóvenes”, dijo el especialista en Finanzas.

Los jóvenes tarde o temprano, tendrán que competir en un entorno difícil de un mundo globalizado.