Se tensa la relación México– Estados Unidos: presión por narco, fentanilo y huachicol fiscal crece desde Washington

En Estados Unidos, se toma nota de las capturas de hoy, pero también de la reacción negativa del gobierno de México por la participación de sus agentes en operativos conjuntos contra el narco.

Hoy, por cierto, renunció el fiscal de Chihuahua. Dice que no quiere ser un obstáculo en la investigación sobre la presencia de los agentes de la CIA.

La presión de Estados Unidos ya apunta a políticos mexicanos

En México van a investigar quién permitió la actuación de los agentes, pero en Estados Unidos, los motivos de investigación son el narco y sus vínculos.

El periódico Los Angeles Times dice que ya no se trata solo de retirarles la visa a los funcionarios mexicanos, sino de avanzar abriendo investigaciones a todos los que están involucrados en actividades criminales.

Como el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y el huachicol fiscal , que se investiga desde hace tiempo en los Estados Unidos con varias personas detenidas del otro lado de la frontera, pero ahora quieren que la justicia se aplique también a políticos coludidos con el narco en México.

El gobierno de México dice que si Estados Unidos quiere perseguir a los políticos mexicanos, que le presente pruebas a la fiscalía, cosa que probablemente no detenga la intención de Estados Unidos de perseguir a políticos corruptos en México.

La relación #México–#EU se torna cada vez más ríspida: mientras el gobierno mexicano exige pruebas para abrir investigaciones, #Washington avanza en indagar el huachicol fiscal desde tiempos de López Obrador.



El contralmirante Fernando Farías teme ser extraditado, recordando… pic.twitter.com/ttPqy6MJYp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Retiro de visas y señalamientos: así escala el conflicto entre México y EU

La primera y más importante misión de los embajadores como Ronald Johnson, que representa a Estados Unidos en México, es la de ser mensajeros.

Y esos mensajes, para no ser malentendidos, necesitan ser directos y muy claros.

El último mensaje aportado por el embajador Johnson fue eso y más; el embajador, en un acto público en el estado de Sinaloa, dijo:

“México debe tomar medidas urgentes para combatir su epidemia de gobernanza corrupta, que abarca desde policías de calle, alcaldes y gobernadores locales, hasta legisladores federales.

“Todos ellos a sueldo de los cárteles; si sus líderes desean garantizar la estabilidad financiera de un país de 133 millones de habitantes, deberán poner un alto a estas prácticas"; detalló.

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El embajador de #EU en #México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje directo: México debe frenar la corrupción que permea desde policías hasta legisladores, todos bajo la influencia de los cárteles.



La presión se intensifica con el retiro de visas a más de 50 políticos, incluido el… pic.twitter.com/J9sGWNBeRp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

El diario The Los Angeles Times, ayer domingo, consignó esta información. Steve Fisher es el autor del reportaje: “Trump quiere unir esto a la discusión del TMEC”.

Está claro que el gobierno estadounidense, esta intensificado la presión sobre el gobierno mexicano, en relación con la corrupción. Esta campaña es para primero denunciar y después exhibir a los funcionarios y políticos mexicanos que estén vinculados con los cárteles de la droga.

“Yo creo que el embajador está hablando en serio"; detalló Steve Fisher.

A través de estas acciones, nos enteramos de que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Estados Unidos ya le retiró la visa; es la misma acción que ha tomado con más de 50 otros políticos mexicanos.

La justificación es la misma, que estos funcionarios están bajo sospecha de Estados Unidos de estar enfrascados en alianzas con el crimen organizado, que son contrarias a los intereses estadounidenses.

Está muy claro que el presidente Donald Trump no va a bajar la presión para que el gobierno mexicano sea el que limpie a su administración pública de políticos y funcionarios asociados presuntamente con los carteles y con el crimen organizado, y está muy claro ya que el retiro de las visas es el primer señalamiento público de quiénes son los que están bajo sospecha.

Aunque atención, podría haber otros más que solo los dos gobiernos saben quiénes son.