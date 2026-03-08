Cerco policial en Cuba: OCDH reporta más de 230 actos represivos en febrero de 2026

La dictadura de Cuba se niega a darle libertad a los ciudadanos que piensan distinto, por lo cual rodea las viviendas de activistas opositores y detiene a quienes se atreven a disentir, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Tan sólo en el mes de febrero de 2026, el régimen de Miguel Díaz-Canel hizo sitio policial en al menos 83 casas de activistas. Además, hizo 25 amenazas u hostigamientos, 21 citaciones policiales y 32 abusos contra presos políticos.

De La Habana a Camagüey: Las provincias con mayor hostigamiento policial

En total, la organización no gubernamental OCDH reportó 231 acciones represivas contra la población civil durante febrero, de las cuales 31 fueron detenciones arbitrarias y 200 abusos de la dictadura cubana.

La organización no gubernamental detalló que La Habana, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas.

“Mientras el régimen continúa en su inmovilismo político y económico, la represión contra los ciudadanos no se detiene en Cuba”, señaló la OCDH en un comunicado.

El 28 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior de Cuba arrestó a 10 ciudadanos panameños por realizar carteles de “contenido subversivo”.

El régimen cubano alega que estas personas “habían recibido instrucciones” para entrar a Cuba y realizar carteles con contenido subversivo. Después de ello, volverían a Panamá para recibir un supuesto pago de entre mil y mil 50 dólares.

La represión férrea en Cuba ocurre en el contexto de una intensificación de apagones de energía que también ha dejado la detención de personas que han protestado contra dicha situación.

Además, el régimen cubano ha dejado de recibir miles de barriles de petróleo de Venezuela y de México, después de un anuncio de sanciones de Estados Unidos a países que colaboren con la dictadura cubana.

El gobierno mexicano ha enviado ayuda humanitaria consistente en alimentos y artículos de limpieza, los cuales han quedado en manos de tiendas de militares y son vendidos en dólares en la isla, como ha documentado Azteca Noticias.