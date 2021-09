México recupera más de 5 mil piezas arqueológicas

De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado cinco mil 746 bienes, de los cuales cinco mil 149 son piezas arqueológicas y 597 históricos, rescatadas del tráfico ilegal; además se logró detener una subasta de 17 piezas de las culturas maya, tolteca, tehotihuacana, azteca y mixteca, que ya está en proceso de repatriación.

La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el gobierno de México, como nunca, tiene entre sus prioridades la protección y conservación de la diversidad, la memoria y el patrimonio cultural del país.

En la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, Frausto destacó que es contundente el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gabinete y de la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para trabajar en la recuperación del patrimonio que se encuentra fuera de las fronteras del país.

Asimismo y “para continuar con los hallazgos arqueológicos que tantas buenas noticias han dado al país recientemente, muestra de que la historia está emergiendo hablando con voz jubilosa y resistente”.

Refirió que la restitución de piezas arqueológicas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México “con un extraordinario trabajo” de colaboración entre las secretarías de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH), las embajadas y representaciones de México en otros países.

Evitan subasta de 17 piezas arqueológicas en Italia

La secretaria de Cultura, informó que el pasado 16 de Septiembre, en pleno desfile militar y como “regalo de Independencia” llamaron de Italia para informar que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, tehotihuacana, azteca y mixteca.

Ocho de las piezas, ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación al país.

La funcionaria agradeció el trabajo de la Unidad de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural, ya que en un trabajo conjunto se han logrado repatriar 633 piezas arqueológicas a México.

Recordó que México realiza alianzas internacionales para que más piezas retornen a México y sean conocidas por las propias culturas que las crearon.

Estos esfuerzos nacionales e internacionales rendirán frutos para que no se repitan casos como el que recientemente ocurrió en Alemania, una subasta donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico contra la que nos pronunciamos enérgicamente y pusimos una denuncia correspondiente.

Y recordó que, aunque la subasta se realizó, resultó ser un fracaso comercial y en ese sentido hizo un llamado a la sensibilización de los posibles compradores, no fue el vano.

Alejandra Frausto dijo que México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, el patrimonio cultural no tiene precio, e hizo un llamado a las autoridades y coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones.

El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No se puede amar lo que no se conoce, con ese espíritu se construyó la grandeza de México.

