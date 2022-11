México vs Polonia: ¿A qué hora y dónde ver el debut en el Mundial de Qatar?

Se acabó la espera. Cuatro años y medio después, la Selección Mexicana volverá a jugar un partido de Copa del Mundo y lo hará en medio de un mar de incertidumbre y ante el rival directo para acceder a los octavos de final, por lo que a continuación te decimos cuándo, a qué hora y por dónde ver el México vs. Polonia, partido del debut en Qatar 2022.

Como ya es una costumbre, el partido lo podrás sintonizar en la pantalla de Azteca Deportes , concretamente a través de Azteca 7, con la infaltable narración de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos de manera gratuita.

¿A qué hora es el México vs. Polonia del Mundial de Qatar?

El México vs. Polonia será este martes 22 de noviembre y comenzará en punto de las 10:00 de la mañana, en horario de la Ciudad de México; sin embargo, la transmisión la podrás disfrutar a través de Azteca 7 a partir de las 9:00 de la mañana.

Todo listo para el primer enfrentamiento de la Selección Azteca en la fiesta más grande del futbol.



México 🇲🇽🆚🇵🇱 Polonia

🗓 Mañana

⏰10:00 AM

📺por @AztecaSiete@QuakerState #GanacomoPRO#QuakerState #PRO pic.twitter.com/jUlO8JB9l5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 22, 2022

En esta ocasión, Azteca Deportes transmitirá en vivo la actividad mundialista desde las 3:45 de la mañana, con el partido entre Argentina y Arabia Saudita. Desde entonces comenzará la cobertura mundialista del día con tres partidos de manera consecutiva.

Transmisión del Mundial de Qatar para México:

A las 4:00 am comenzará el Argentina vs Arabia Saudita; seguido por la primera edición de DeporTV a las 6:00 am. Posteriormente, a las 7:00 de la mañana, comenzará Dinamarca vs Túnez y a las 9:00 arrancará la previa del partido entre México y Polonia, todo a través de la pantalla de Azteca 7.

La cobertura mundialista de este martes continuará a las 12 del medio día con el resumen del partido, el análisis y la segunda edición de DeporTV desde Qatar, con la presencia y las reacciones de Martinoli, García y Campos.

Azteca Deportes La transmisión del México vs Polonia será por Azteca 7 con Christian Martinoli, Luis Garcia y Jorge Campos

Todos los partidos de México los podrás sintonizar en Azteca Deportes de manera gratuita y en Azteca 7, con una transmisión en vivo desde Qatar.

De igual forma te recordamos sintonizar el mejor resumen del Mundial con Los Protagonistas de Qatar 2022 a las 22:00 horas en Azteca 7 y a las 23:20 en Azteca Uno, en tiempo de la CDMX.