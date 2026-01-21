México negocia extensión de 2 meses para conservar estatus libre de sarampión ante la OPS

Ante el complejo escenario epidemiológico que enfrenta el territorio nacional, el Gobierno de México logró negociar con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una extensión de dos meses en el plazo de evaluación para intentar conservar su acreditación internacional como nación libre de sarampión . Este anuncio fue realizado por David Kershenobich, encargado de la Secretaría de Salud federal, durante la comparecencia matutina en la sede del Ejecutivo este martes 20 de enero de 2026.

México obtiene prórroga de dos meses para evaluar su estatus como país libre de sarampión

La urgencia de esta prórroga radica en que el próximo 1 de febrero se cumple un año desde que se ratificó el retorno de la enfermedad a México . Según los lineamientos de la OPS, este es el tiempo límite que se otorga a los países antes de considerar que un padecimiento ha vuelto a ser endémico.

La situación no es aislada en la región, pues Canadá ya fue despojado de este estatus sanitario en noviembre del año pasado, mientras que Estados Unidos también ha requerido una ampliación de tiempo similar a la mexicana para intentar mitigar la propagación.

Incremento de contagios de sarampión con más de 7 mil casos reportados en todo el país

Los datos más recientes publicados por la Dirección General de Epidemiología revelan la magnitud de la crisis. Hasta el lunes 19 de enero, el virus ha logrado expandirse por las 32 entidades del país, registrando un total de 7 mil 168 contagios y el fallecimiento de 24 personas.

Las autoridades sanitarias han identificado que el sector más vulnerable son las poblaciones que no cuentan con sus esquemas de protección completos, ya que más del 90% de los afectados no habían recibido la inmunización correspondiente. A pesar de la gravedad, el secretario destacó que entre los años 2025 y 2026 se han suministrado cerca de 12 millones de dosis.

Sanidad planifica estrategias de vacunación en previsión de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Como parte del seguimiento internacional, el organismo regional ha convocado a una sesión virtual para el 13 de abril de 2026. En dicho encuentro, las autoridades de México y Estados Unidos presentarán las acciones realizadas para contener el virus desde que iniciaron los brotes el pasado 20 de enero 2025 en la unión americana y el 1 de febrero del mismo año en suelo mexicano. En esta reunión se emitirá el dictamen final sobre si se mantienen o se retiran las certificaciones sanitarias correspondientes.

Un punto crítico en la agenda será la planificación de estrategias de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Al respecto, el titular de Salud subrayó que se analiza la implementación de brigadas de vacunación en puntos estratégicos de alta movilidad como aeropuertos y terminales terrestres.

Si bien actualmente existe una recomendación general de estar vacunado para realizar viajes, en la reunión de abril se determinará si se imponen medidas adicionales de prevención.