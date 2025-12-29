Culiacán vuelve a sangrar: asesinan a expolicía municipal en ataque armado

Un expolicía municipal perdió la vida tras ser blanco de una agresión armada registrada sobre el bulevar Insurgentes en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió cuando la víctima conducía un automóvil y fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión , paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica de urgencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

La víctima fue identificada como Juan Miguel “N”, de 55 años de edad, quien en el pasado se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, al interior del vehículo en el que viajaba fue localizada un arma corta, lo que ya forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Investigación en curso y contexto de violencia en Sinaloa

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, recabar indicios balísticos y revisar cámaras de videovigilancia de la zona.

Este homicidio se suma a una escalada de violencia que mantiene a Sinaloa como uno de los estados más peligrosos para los cuerpos de seguridad. En particular, Culiacán ha sido escenario recurrente de ataques armados, ejecuciones y enfrentamientos derivados de la disputa interna entre grupos del crimen organizado.

Policías asesinados en México: cifras alarmantes en 2025

De acuerdo con la organización Causa en Común , en lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías en México, lo que representa un promedio de un elemento caído cada día y un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 son:



Sinaloa: 46

Guerrero: 37

Guanajuato: 36

Michoacán: 33

Veracruz: 24

Estas cifras reflejan el nivel de riesgo al que se enfrentan diariamente los elementos de seguridad, particularmente en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.

Del 12 al 18 de diciembre, al menos 4 policías fueron asesinados en Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tabasco.

Fueron atacados mientras cumplían su deber, patrullaban o incluso después de haber sido reportados como desaparecidos.

La violencia contra las policías continúa. pic.twitter.com/g0D9bbNIdn — Causa en Común (@causaencomun) December 20, 2025

Comparativo con 2024 y el salto de Sinaloa al primer lugar

Durante todo 2024, fueron asesinados al menos 320 policías en el país, también con un promedio de un homicidio diario. En ese año, los estados con mayor número de casos fueron Guanajuato (61), Estado de México (24), Guerrero (22), Chiapas (20), Michoacán (17), Nuevo León (16), Tamaulipas (16), Sinaloa (16), Baja California (13) y Colima (12).

El caso de Sinaloa resulta particularmente alarmante. La entidad pasó de 16 policías asesinados en 2024 a 46 en 2025, escalando del octavo al primer lugar nacional. Este repunte está directamente relacionado con la narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza, conflicto que se intensificó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y que ha generado una ola de violencia sin precedentes en la región.