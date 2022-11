México vs. Arabia Saudita: ¿A qué hora y cómo ver con Martinoli y Luis García?

El final del Mundial de Qatar 2022 podría estar muy cerca para la Selección Mexicana, pues en esta ocasión no le basta con ganar su último partido de la fase de grupos, sino que deberá esperar el resultado entre Polonia vs. Argentina para saber si podrá acceder a los octavos de final. Por este motivo, te decimos a qué hora y cómo ver el México vs. Arabia Saudita, con la infaltable narración de Christian Martinoli y Luis García.

¿Cuándo es el México vs. Arabia Saudita?

La Selección Azteca enfrentará a su similar de Arabia Saudita este miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas, en tiempo de la Ciudad de México. A esta hora será el pitido inicial desde el Estadio Lusail, el más grande del Mundial de Qatar , donde se espera una fuerte presencia de aficionados árabes, además de la ya acostumbrada marea verde de aficionados mexicanos.

La previa del compromiso comenzará temprano, pues a partir de las 12:00 del medio día comenzará la transmisión a través de Canal 7, cuando comenzarán los enlaces desde el inmueble mundialista y con la presencia de los comentaristas de Azteca Deportes .

Azteca Deportes Previo al México vs. Arabia Saudita, Gerardo Martino afirmó que “no tienen miedo”

¿En qué canal pasarán el México vs. Arabia Saudita por Azteca Deportes?

La actividad de Qatar 2022 este miércoles 30 de octubre empezará temprano, pues por el Canal 7 de TV Azteca se transmitirán dos partidos. El primero a partir de las 8:45 de la mañana, correspondiente al Australia vs. Dinamarca del Grupo D; seguido por una hora de DeporTV a partir de las 11:00 am, y finalmente con el inicio de la transmisión de México vs. Arabia Saudita a las 12:00 de la tarde.

El inicio del partido será a las 13:00 horas, luego de la ceremonia de los himnos y de manera simultánea con el Polonia vs. Argentina, horario en el que se definirán a los clasificados para los octavos de final del Grupo C.

Desde el Estadio de Lusail estarán Christian Martinoli y Luis García, encargados de llevar la crónica y el análisis del partido, junto a los comentarios de Jorge Campos, para complementar la transmisión del que podría ser el último partido del conjunto azteca en el Mundial de Qatar.

Cabe recordar que México necesita una combinación de resultados y marcadores que podrían incluir una victoria de Polonia, una goleada de Argentina, o bien una goleada del conjunto tricolor, quienes todavía no consiguen anotar en el presente Mundial.