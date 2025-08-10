¡Policía lo salva! Captan dramático rescate de niño arrastrado por fuerte corriente en Baja California

Drama, caos y milagroso rescate en Baja California. Las fuertes lluvias que azotaron el fin de semana al municipio de La Paz, provocaron que un niño fuera arrastrado por la intensa corriente del arroyo, Canalecón, la tarde del sábado 9 de agosto. Durante este delicado accidente, un policía arriesgó su vida y logró salvar al menor ante la mirada de varios testigos.

Niño fue arrastrado por fuerte corriente del arroyo, Canalecón

De acuerdo con datos preliminares, la inclemencia del clima provocó que, pasada las 13:00 horas, comenzaran a sentirse las primeras precipitaciones, que se intensificaron rápidamente; con ello, el nivel del agua en algunos cauces como el Canalecón creció de forma repentina, provocando corrientes peligrosas que arrastraban todo a su paso.

Fue precisamente en este lugar donde un menor fue sorprendido por el intenso caudal y arrastrado río abajo, aunque la cantidad de agua no había alcanzado niveles extremos.

Policías arriesgan su vida para salvar a menor en corriente de La Paz

Elementos de la Policía Estatal que patrullaban la colonia Camino Real, en La Paz, detectaron el incidente y no dudaron en actuar. Los oficiales ingresaron sin titubeos al cauce del Canalecón para rescatar al menor que luchaba contra la corriente, por lo que tuvo que ser cerrado el Boulevar Forjadores de Sudcalifornia y Parque Industrial.

El rescate se desarrolló en medio de la creciente agua, lo que hizo la acción aún más riesgosa para los policías; sin embargo, su rápida reacción logró poner a salvo al niño antes de que la situación se agravara.

Durante una inesperada lluvia en La Paz, Baja California Sur, un niño fue rescatado de ser arrastrado por la corriente de un arroyo conocido como #Canalecon. 🌧️



Un valiente policía vio al pequeño en peligro, se lanzó al agua y logró salvarlo de la fuerte corriente.



Graban momento exacto del rescate

Varios vecinos y transeúntes que el rescate con preocupación e incertidumbre quedaron impresionados ante la valentía y determinación de los agentes municipales, quienes arriesgaron su integridad para salvar una vida.

El momento fue captado en video y rápidamente circuló en redes sociales; la labor de los cuerpos de emergencia se hizo viral ante la heroica acción en situaciones de riesgo.

