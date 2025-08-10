VIDEO: Mujer muere y hombre queda herido tras caer de escalera en Perú

Una joven de 21 años murió y un hombre de 27 quedó con graves heridas tras caer desde el segundo piso de un local de billar en Perú. El incidente sucedió en la ciudad de Huánuco y quedó captado por una cámara de vigilancia del edificio.

El incidente sucedió el lunes 4 de agosto en el Billar Chapo, en la mencionada ciudad peruana.

VIDEO: Así cayeron dos personas de billar en Perú

El billar estaba abierto incluso durante las madrugadas, momento en el cual sucedió el incidente. Las cámaras de vigilancia captaron como una mujer intenta alcanzar a un sujeto que lleva algo en la mano, mientras ambos corren por el pasillo.

Cuando se acercan a la zona de la escalera, la joven se abalanza y ambos pierden el equilibrio, por lo que terminan por perder el equilibrio y caen de dos pisos de altura.

La zona de la escalera no contaba con algún barandal o cualquier otro elemento que permitiera evitar una caída.

Tanto la Policía Nacional de Perú como el Ministerio Público legaron a la zona con el fin de acordonarla, revisar las imágenes de la cámara de seguridad, así como para recolectar los testimonios de las personas que presenciaron la tragedia.

¿Quiénes son los afectados por la caída en la escalera en Perú?

En el incidente murió Emely Fiorela Mego Díaz de 21 años de edad y Henry Manuel del Águila Macedo quedó gravemente lesionado, quien está internado en un centro de salud más cercano.