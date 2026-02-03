México y Estados Unidos renuevan acuerdo para estabilizar abastecimiento de agua

Tras meses de estira y afloja diplomático por la falta de lluvias en el norte de la república mexicana, finalmente hay humo blanco. Estados Unidos y México lograron aterrizar un acuerdo técnico para estabilizar el flujo de agua de la cuenca del Río Bravo .

El objetivo central es que el cumplimiento de los compromisos internacionales no deje sin líquido a las ciudades fronterizas ni a los productores nacionales, justo cuando el plazo reclamado por Washington estaba por expirar.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

México pagará deuda aculumada a Estados Unidos

Uno de los puntos más complejos de la negociación fue la deuda de casi mil millones de metros cúbicos que México arrastra del ciclo anterior. El nuevo acuerdo establece una "ruta clara" para que el gobierno mexicano liquide lo pendiente de manera gradual.

Para evitar que el adeudo siga creciendo, se instaurarán mesas de trabajo bilaterales con frecuencia mensual, donde técnicos de ambos países vigilarán el nivel de las presas y el volumen de líquido enviado.

Marco Rubio habla sobre el acuerdo entre México y Estados Unidos

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio , calificó el acuerdo como un triunfo para los agricultores y ganaderos de su país. A través de un comunicado, Rubio destacó que este consenso asegura el cumplimiento de las responsabilidades de México bajo el Tratado de Aguas de 1944 .

Según la visión estadounidense, este avance forma parte de una agenda más amplia que incluye la modernización comercial y la seguridad hídrica.

#Comunicado | En el marco del Tratado de Aguas de 1944, El @GobiernoMX y el Gobierno de Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.



El plan establece una ruta clara conforme… pic.twitter.com/sMj0nhrtJo — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) February 3, 2026

La soberanía y el derecho al consumo humano

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó que la renovación se realizó bajo un esquema de pleno respeto a la soberanía nacional. La prioridad para México será garantizar que el agua sea suficiente para el abastecimiento de la población y para la producción de alimentos.

El comunicado oficial subraya que el diseño del plan técnico considera la "sequía extrema" que afecta a la región norteña, buscando un equilibrio entre los pagos internacionales y la subsistencia local.

Estados Unidos estará al pendiente del abastecimiento de agua

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tendrá un papel activo en la implementación del acuerdo. La secretaria Brooke Rollins informó que trabajarán de la mano con instituciones federales para supervisar que el agua llegue efectivamente a los campos agrícolas que dependen del Río Bravo.