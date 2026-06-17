Trump aprieta el paso: Jay Clayton podría tomar control de casos que ponen bajo presión a Rocha e Inzunza

Jay Clayton, el hombre que Donald Trump busca colocar en una posición clave dentro de la estructura de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, se ha convertido en una figura central para investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y posibles nexos políticos bajo observación de autoridades federales.

La relevancia de estos movimientos también alcanza a México, particularmente a Sinaloa. En la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se siguen investigaciones y expedientes relacionados con la estructura criminal de Ismael “El Mayo” Zambada, así como con personajes políticos mencionados en distintas indagatorias, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, cuyos nombres han aparecido en declaraciones y señalamientos que forman parte de investigaciones bajo observación de autoridades estadounidenses.

Trump presiona para colocar perfiles clave en justicia e inteligencia

La discusión tomó fuerza durante la cumbre del G7, donde Trump dejó claro que mantiene como prioridad una reestructuración en posiciones estratégicas del sistema de justicia y de inteligencia de Estados Unidos.

Dentro de esos movimientos aparece Jay Clayton, un perfil que cuenta con respaldo tanto de sectores republicanos como demócratas y que es considerado una pieza importante dentro de los planes del mandatario estadounidense.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca impulsa la llegada del abogado James McDonald a una posición de relevancia dentro del Distrito Sur de Nueva York, una fiscalía que ha participado en investigaciones de alto perfil relacionadas con crimen organizado, lavado de dinero y corrupción internacional.

La propuesta ha generado resistencia entre legisladores demócratas, quienes consideran que estos nombramientos podrían fortalecer la influencia política de Trump dentro de instituciones que tradicionalmente operan con independencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL “HALCÓN” QUE VIGILA A SINALOA: ¿QUIÉN ES JAY CLAYTON? EL FISCAL QUE ACORRALÓ A ROCHA MOYA Y QUE LIDERARÁ LA CIA

El presidente de #EU, Donald Trump (@POTUS), ha lanzado una dura contraofensiva política que pone contra la pared a la narcopolítica de Sinaloa.



El mandatario condicionó la ratificación del próximo jefe de inteligencia, Jay Clayton, a cambio de que se apruebe también al abogado… pic.twitter.com/S6kEcTf4aI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

El Distrito Sur de Nueva York vuelve a tomar protagonismo

Más allá de la disputa política en Washington, la importancia de estos nombramientos radica en las investigaciones que actualmente se encuentran abiertas dentro de esa jurisdicción federal.

El Distrito Sur de Nueva York es considerado uno de los órganos más influyentes del sistema judicial estadounidense y ha encabezado casos relacionados con organizaciones criminales transnacionales, redes financieras y operaciones de lavado de dinero.

Por esa razón, cada movimiento dentro de esa estructura es seguido con atención tanto en Estados Unidos como en México.

Trump ha insistido en que busca una estrategia más agresiva contra los cárteles y contra quienes, desde su perspectiva, facilitan o protegen sus operaciones.

Mientras continúan las negociaciones para definir los nombramientos, la atención permanece sobre el posible impacto que estas decisiones podrían tener en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y con figuras políticas que han sido mencionadas en expedientes bajo observación de las autoridades estadounidenses.