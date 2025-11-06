¿Cuánto tiene de saldo la tarjeta de Mi Beca para Empezar en noviembre 2025? Pasos para activarla

¡Atención, beneficiarios! El Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) entregó a las y los estudiantes de preescolar y primaria que acaba de inscribirse al programa, la tarjeta para Mi Beca para Empezar 2025, pero ¿cuánto saldo tiene?

Las tarjetas para este programa social se entregaron el pasado 5 de noviembre 2025 en la Zócalo CDMX.

¿Cuál es el saldo de la tarjeta de Mi Beca para Empezar 2025?

¡Prepara la cartera! Las tarjetas para Mi Beca para Empezar 2025 cuentan con diferentes montos económicos, por lo que el saldo será diferente para los alumnos de preescolar y primaria, pero ¿cuál es la cantidad de cada tarjeta?



Preescolar - $2 mil 770 pesos

Primaria - $3 mil 50 pesos

¡Atención, madres y padres de familia! El saldo de la tarjetas corresponden a los pagos de los meses de septiembre, otubre y noviembre.

Para niños de preescolar es de 600 pesos cada uno, además de el apoyo de útiles y uniformes escolares, que es un pago anual de 970 pesos.

Mientras que para los alumnos de primaria, es un depósito de 650 pesos cada uno, y para el apoyo de útiles y uniformes es de 1,100 pesos.

✨ Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2025. 🎒



En la #CapitalDeLaTransformación seguimos respaldando a las familias y acompañando el camino educativo de nuestras infancias. 👦🏽👧🏻



🏫 Las niñas y niños de preescolar inscritos en Centros Comunitarios recibirán un apoyo validado… pic.twitter.com/I0KYl4upnl — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 6, 2025

¿Cómo activar la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

¡Toma nota! En caso de haber recibido la tarjeta de Mi Beca para Empezar 2025, lo primero que hay que hacer darla de alta para poder comenzar a usarla; te compartimos los paso para activarla:



Descarga la aplicación "Obtén Más"

Inicia sesión con tu correo y contraseña

Elige la tarjeta digital y da clic en la opción de "Activar"

y da clic en la opción de "Activar" Selecciona "Vincular a tarjeta física"; genera tu NIP

Coloca los 16 números de la tarjeta o escanea el código de barras, y ¡listo!

Al cumplir con todos los pasos, la aplicación te lanzará un mensaje de que la vinculación fue exitosa, por lo que podrás hacer uso del apoyo económico.

¿Cómo consultar el saldo de Mi Beca para Empezar?

Para consultar el saldo de la tarjeta de Mi Beca para Empezar 2025, lo único que tienes que hacer es marcar al número 55 8890 2999 o puedes utilizar la aplicación "Obtén Más".

También puedes revisarlo a través de la plataforma en línea, utilizando tu cuenta Llave CDMX.