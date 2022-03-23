Miami anuncia toque de queda en temporada de Spring Break

La ciudad de Miami Beach, Estados Unidos, anunció estado de emergencia por la violencia registrada durante el fin de semana, por lo que declaró toque de queda a partir de la medianoche del 24 de marzo, en plena temporada de Spring Break.

El toque de queda en Miami Beach fue anunciado luego del decomiso masivo de armas y un tiroteo registrado el fin de semana, donde resultaron heridas cinco personas y las autoridades tuvieron que desplegar a 371 policías para calmar la situación.

El gobernador de Miami, Dan Gelber anunció que con el toque de queda a partir de la medianoche del 24 de marzo hasta el lunes 28 del mismo mes, las personas deberán quedarse en casa durante la noche y se prohibirá la venta y consumo de alcohol a cualquier hora del día.

This weekend, we’ve had 4 @MiamiBeachPD officers injured. This video is a snippet of the crowds and dangers we face. Officers are EXHAUSTED. The party needs to end. City officials must take immediate and firm action to ensure the safety of officers and residents. #SpringBreak pic.twitter.com/ZpL0rk2Ch9 — Miami Beach FOP (@MiamiBeachFOP) March 20, 2022

“Esta es nuestra ciudad y no podemos dejar que descienda a esta clase de caos y desastre. No queremos más Spring Break aquí. Pero seguirán viniendo las personas en grandes números, tan grandes que es casi imposible manejar la situación para nuestros policías”, indicó Gelber.

El gobernador adelantó que el toque de queda podría extenderse hasta el siguiente fin de semana.

¿Por qué anunciaron toque de queda en Miami?

Una ola de violencia durante el fin de semana de la temporada de Spring Break provocó que el gobernador de Miami anunciara el toque de queda en la zona para evitar más accidentes.

La policía de Miami indicó que durante las agresiones del fin de semana en elSpring Break, cuatro oficiales resultaron heridos y exigieron a las autoridades tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los uniformados y los residentes.

South Beach Spring Break — 3 people shot Saturday night on Ocean Drive and Eighth Street. Video shows people running for safety as you hear the gun go off. Courtesy: Miami Beach Voters / David Hundley pic.twitter.com/ynNyZtTumR — Parker Branton (@ParkerBranton) March 20, 2022

“La fiesta tiene que terminar. Los funcionarios de la ciudad deben tomar medidas inmediatas y firmes para garantizar la seguridad de los funcionarios y residentes”.

En algunos videos compartidos en redes sociales, se pudieron apreciar algunos videos en donde los jóvenes vacacionistas se enfrentan a golpes en las calles y playas de Miami.