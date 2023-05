¡Lo hizo la IA! Así suena Peaches de Super Mario Bros en voz de Michael Jackson

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las grandes apuestas a nivel mundial durante los últimos años y los avances tecnológicos se ven reflejados en la salud, en vehículos autónomos, robots que realizan trabajos básicos e incluso en darle voz a personas que ya murieron, tal es el caso del cantante Michael Jackson, quien aparentemente volvió a través de la canción Peaches, de la película “Super Mario Bros”.

Escuchar Peaches en la voz de Michael Jackson te traslada a los mejores momentos que vivió el artista, denominado como el “rey del pop” por los amantes de la música; sin embargo, la canción se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la película animada cuando Bowser le dedicó una canción a la princesa Peach. Un tema que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

¿Cómo simularon la voz de Michael Jackson en la canción Peaches de Super Mario Bros?

El usuario identificado como Motif, fue el encargado de llevar la voz de Michael Jackson a la Inteligencia Artificial (IA), lo hizo a través de un entrenamiento para imitarlo y posteriormente producir versiones alternativas de las canciones del intérprete de Billie Jean, pues anteriormente se declaró fan del artista.

“Fue interesante y a veces divertido escuchar a Michael Jackson cantar nuevas canciones incluso en otros idiomas. Mi favorita fue “Peaches”. Sin embargo, todos los videos fueron eliminados debido a que una agencia productora decidió reclamar”, indicó el creador en un video que se publicó en su canal oficial de YouTube.

Peaches de Michael Jackson llegó a YouTube

Originalmente, el video se publicó a través de YouTube, no obstante, al poco tiempo de ser publicado la plataforma lo dio de baja porque no tenían los permisos necesarios, y de no respetarlo podrían recibir una fuerte demanda económica.

Actualmente, el video circula a través de distintas plataformas, ya que algunos usuarios llegaron a descargar el contenido por la autenticidad con la que Michael Jackson cantó Peaches con ayuda de la IA, entre los comentarios destacan:

Da miedo que suene tan bien pero es lo que lo hace increíble.

Wow le dieron ese toque especial de Michael en la instrumental.