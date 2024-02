30 Años de Hechos: Así informó Javier Alatorre la muerte de Michael Jackson

El 25 de junio de 2009, el mundo del espectáculo internacional despertó con la lamentable muerte de Farrah Fawcett, la actriz icónica de la serie de televisión “Los Ángeles de Charlie”, pero justo en la tarde de ese día, la agenda informativa cambió completamente y Javier Alatorre tuvo que informar del fallecimiento del cantante Michael Jackson.

El periodista de Tv Azteca incluso hizo un corte informativo el cual interrumpió la transmisión del entonces canal Azteca Trece, hoy Azteca Uno. A las 17:45 horas, el presentador del noticiario Hechos confirmó la muerte del “Rey del pop” quien perdió la vida a los 50 años de edad.

¿Qué hizo Michael Jackson?

Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en la comunidad de Gary, Indiana, en Estados Unidos. Fue un cantante, compositor y bailarín.

Michael Joseph Jackson, nombre real del artista, inició su carrera influenciado por sus padres, quienes también eran músicos. Con otros de sus hermanos formó parte de la agrupación Jackson Five a los 11 años de edad.

Sin embargo, su carrera como solista comenzó en 1971 y ocho años después, despegó con el álbum “Off the wall”, producido con ayuda de Quincy Jones.

En 1982, lanzó el disco “Thriller”, el cual consiguió siete premios Grammy y ocho premios American Music, además que vendió 50 millones de copias en todo el mundo, con lo cual se convirtió en el más vendido en la historia.

Casos legales contra Michael Jackson

Sin embargo, Michael Jackson también estuvo en la controversia. En 1993 enfrentó su primer denuncia por abuso sexual de un menor, un joven de 13 años. El caso quedó resuelto con un arreglo extrajudicial.

Para noviembre de 2003, el intérprete de “Smooth Criminal” fue arrestado y acusado de abuso sexual. Tras 14 semanas de juicio, Jackson quedó absuelto en 2005.

En marzo de 2009, Michael Jackson anunció una gira de conciertos que sería la final, llamada “This is It”. En un inicio, reveló que haría 10 presentaciones en Londres, las cuales quedaron finalmente en 50 conciertos, los cuales fueron cancelados por la repentina muerte del cantante.

¿Cuál fue la causa de muerte de Michael Jackson?

Michael Jackson murió de un ataque cardíaco, provocado pro intoxicación de sedantes y un anestésico llamado propofol, administrado por su médico, Conrad Murray, quien fue encontrado culpable en 2011 de homicidio involuntario.

12 días después tuvo lugar un funeral en el Staples Center en Los Ángeles, donde artistas como Stevie Wonder y Brooke Shield presentaron sus respetos, así como sus admiradores.

A pesar de su muerte, en 2023 fue catalogado como el artista fallecido que más ganancias generó, con la cifra de 115 millones de dólares por las regalías de su música, así como el musical de Broadway con sus temas, de acuerdo con la revista Forbes.