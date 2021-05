VIDEO: Michelada con mole y flautas, el último invento de la CDMX

La michelada con mole y flautas es un invento culinario de la Ciudad de México (CDMX) que ha provocado una diversidad de reacciones en redes sociales, pero sin duda se trata de un ejemplo más de lo ingeniosos que somos los mexicanos.

Una michelada común se prepara con cerveza, clara u oscura, que se vierte en un vaso escarchado con limón, sal y chile en polvo. Esos son los ingredientes más utilizados, aunque hay recetas para las que se utiliza salsa inglesa y jugo Maggi.

En un video que se compartió en redes, la preparación de esta bebida no incluyó ninguno de los ingredientes tradicionales, se cambiaron por mole y flautas para crear una combinación de sabores muy poco conocida.

Presuntamente, la michemolada la inventaron en un local de antojitos típicos ubicado en la colonia Narvarte de la CDMX, que sigue el modo tradicional de preparación de la bebida, pero cambió el limón y chile en polvo por otro tipo de sabores.

En el video se observa que la preparación comienza con un vaso al que previamente untaron mole en la parte superior, encima le ponen crema y queso. Después, añaden la cerveza y finalmente sumergen dos flautas de pollo en el vaso.

La grabación ha generado una gran cantidad de comentarios, entre ellos, de internautas que parecen no estar muy convencidos de probar esta michelada con mole y flautas que está causando revuelo en la CDMX.

“Qué asco, no me atrevo a probarla”, escribió una usuaria de redes sociales. Otros aseguraron que el mole y las flautas son una “delicia de la comida mexicana”, pero este reciente invento no se les antoja.

Mole y flautas no son los únicos sabores “exóticos” para una michelada

En la CDMX es común el consumo de la michelada, hay negocios en diferentes zonas de la capital que ofrecen recetas clásicas, como la cubana, que resalta el sabor de la cerveza con salsa inglesa y salsa Tabasco, sin olvidar su respectivo escarchado.

También están las gomichelas, son bebidas que combinan cerveza, chamoy y gomitas de muchos sabores, por lo que el resultado son cócteles agridulces. Mientras que las clamachelas se preparan con cerveza, clamato y camarones.

Para los consumidores que no prefieren este tipo de combinaciones, existen sitios en la CDMX donde la michelada tiene sabores como mango, fresa, tamarindo y mora azul, o bien, se combinan con bebidas energizantes y whiskey.

