Michelle Wu, primera asiática-americana en ser alcaldesa de Boston

Michelle Wu es la nueva alcaldesa de Boston tras jurar oficialmente al cargo en una histórica inauguración histórica como la primera mujer y persona de color electa para el cargo.

Acompañada por su esposo y sus dos hijos, la alcaldesa Wu, prometió "cumplir y cumplir fiel e imparcialmente con todos los deberes que me incumben como alcaldesa de la ciudad de Boston".

En una ceremonia efectuada en las Cámaras del Ayuntamiento de Boston, la recién juramentada, Michelle Wu habló sobre sus inicios en la función pública y sobre su ingreso al gobierno de la ciudad de Boston bajo la administración del alcalde Tom Menino.

De agenda progresista, la mujer asiática-americana reiteró su promesa de campaña sobre que su administración abordará cambios importantes y al mismo tiempo, mantendrá a la ciudad de Boston en funcionamiento.

Thank you, Boston, for the honor of a lifetime. Time to step into our city’s promise together—every neighborhood, every block, every resident.



I am blessed to be your Mayor. Let’s do this! pic.twitter.com/I4K2Zytks9 — Mayor Michelle Wu 吳弭 (@MayorWu) November 16, 2021

Michelle Wu, la nueva alcaldesa de Boston señaló que, "No solo es posible que Boston brinde servicios básicos de la ciudad y el cambio generacional, es absolutamente necesario en este momento. Abordaremos los desafíos más grandes haciendo bien las cosas pequeñas".

Hace un par de semanas, la ahora alcaldesa Wu, se erigió como triunfadora en las elecciones a la alcaldía de Boston con el 60 por ciento de los votos, en una elección especial para reemplazar al exalcalde Marty Walsh, quien se fue para un puesto en el gabinete presidencia de Joe Biden.

Antes de Michelle Wu, Boston solo había elegido a hombres blancos para el cargo político más alto de la ciudad.

¿Quién es Michelle Wu?

Mchelle Wu, es una abogada, fiscal y política norteamericana, de ascendencia taiwanesa, que es miembro del Consejo de la ciudad de Boston, afiliada al Partido Demócrata y candidata demócrata, donde se ha convertido en la primera Alcaldesa de Boston, en mas de 201 años de historia de la cuidad.

Hicimos historia... ahora, hagamos un cambio audaz

Construir un Boston para todos nos llevará a todos. Háganos saber cuáles son sus prioridades y si tiene alguna idea que le gustaría que el Ayuntamiento tuviera en cuenta, se lee en su página web como alcaldesa electa d Boston.